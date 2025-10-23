Le Premier ministre préside une réunion sur les grands projets ferroviaires

Le 23 octobre au matin, à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh, également chef du Comité de pilotage des grands ouvrages et projets ferroviaires d’importance nationale, a présidé la 4ᵉ réunion du Comité, en visioconférence avec 18 villes et provinces concernées par les projets ferroviaires.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le développement ferroviaire est l’un des axes majeurs définis par la Résolution du XIIIᵉ Congrès national du Parti. Le Bureau politique a publié la conclusion n°49-KL/TW sur les orientations de développement du transport ferroviaire vietnamien à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045.

Le gouvernement a soumis à l’Assemblée nationale plusieurs résolutions relatives à l’investissement dans la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord–Sud et au mécanisme pilote spécial pour les chemins de fer urbains à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, a-t-il rappelé.

Le Premier ministre a demandé au Comité de pilotage de passer en revue et d’évaluer la mise en œuvre des tâches, en particulier les obstacles institutionnels, afin de les soumettre rapidement à l’Assemblée nationale, et de proposer des solutions pour lancer comme prévu, le 19 décembre prochain, le projet ferroviaire standard Lào Cai – Hanoï – Hai Phong.

Il lui a également ordonné de procéder à un examen de la libération des terrains le long de la future ligne à grande vitesse Nord–Sud et de proposer des mesures pour accélérer la mise en œuvre des projets ferroviaires dans les derniers mois de 2025 et au-delà.

Selon le ministère de la Construction, depuis la 3ᵉ réunion du Comité de pilotage le 9 juillet, le Premier ministre et les vice-Premiers ministres ont présidé de nombreuses réunions et publié près de 20 textes d’orientation relatifs aux grands ouvrages et projets ferroviaires nationaux.

Le ministère de la Construction a soumis au gouvernement une résolution visant à mettre en œuvre la résolution n°188/2025/QH15 de l’Assemblée nationale sur les mécanismes spécifiques en faveur du développement du réseau ferroviaire urbain à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, et a proposé un plan de formation et de développement des ressources humaines dans le secteur ferroviaire vietnamien…

VNA/CVN