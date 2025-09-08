Le projet ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong doit être lancé le 19 décembre

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné dimanche 7 septembre à tous les ministères et agences concernés d’accélérer les préparatifs pour le lancement des travaux de la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong le 19 décembre.

Photo : VNA/CVN

Présidant une réunion dimanche 7 septembre avec les ministères, les secteurs et les agences pour examiner la mise en œuvre du projet, il a chargé le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement de déployer proactivement les travaux du projet relatifs aux terrains et aux forêts.

Le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Construction sont invités à se coordonner avec la partie chinoise pour préparer la réunion du Comité conjoint de coopération ferroviaire Vietnam - Chine, avec un agenda précis, notamment en ce qui concerne la sélection des consultants.

Le chef du gouvernement a demandé au ministère de la Construction de diligenter l’élaboration du rapport d’étude de faisabilité du projet ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, de coordonner avec le ministère des Sciences et de la Technologie la publication des normes et standards en octobre conformément à la loi ; avec le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement les travaux relatifs aux tracés, aux terrains, aux forêts et à l’environnement ; et avec les localités l’expropriation des terrains conformément à la Résolution n°187/2025/QH15 de l’Assemblée nationale.

Selon la Résolution n°187/2025/QH15, le projet ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, s’étendant sur près de 419 km et avec un investissement estimé à plus de 203.000 milliards de dôngs (plus de 8,3 milliards de dollars). La ligne partira du poste-frontière de la province de Lào Cai et se terminera à la gare de Lach Huyên, dans la ville de Hai Phong, avec une vitesse de conception maximale de 160 km/h.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également donné des instructions sur l’allocation des capitaux pour le projet, y compris des sources d’investissements publics, la proposition des sources de prêts (la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures), et la conception technique.

Il a appelé à des efforts concertés, à des actions drastiques et à une exécution coordonnée, avec une répartition claire des responsabilités, des délais, des résultats et des responsabilités, dans la construction du projet.

VNA/CVN