Ligne à grande vitesse Nord-Sud : le Vietnam pose les bases de sa souveraineté technologique

Le gouvernement vient de promulguer le décret N°319/2025, instaurant des mécanismes spécifiques en faveur du développement scientifique et du transfert de technologies dans les projets ferroviaires stratégiques.

Le texte constitue une avancée institutionnelle majeure, en créant le corridor juridique nécessaire pour permettre aux entreprises nationales de participer pleinement aux grands projets ferroviaires, notamment à la ligne à grande vitesse Nord-Sud, un chantier d’envergure historique représentant un investissement de plus de 67 milliards de dollars.

L’un des points saillants du décret réside dans la définition de critères précis pour la sélection des organisations et entreprises vietnamiennes chargées de missions de transfert de technologies. Celles-ci devront répondre à des exigences strictes concernant leur statut juridique, leur capacité financière, leurs infrastructures physiques et techniques, leurs ressources humaines, ainsi que leur aptitude à assurer la réception, la maîtrise et le développement des technologies après leur transfert. L’objectif est de constituer un noyau industriel national capable d’assimiler et de développer ces technologies, réduisant ainsi progressivement la dépendance aux équipements importés.

Le décret établit dix critères rigoureux servant de référence à toute entreprise vietnamienne souhaitant participer à la chaîne d'approvisionnement technologique du projet ferroviaire.

Selon le Dr Nguyên Quôc Viêt de l'Université nationale de Hanoï, les entreprises privées vietnamiennes, fortes de l’expérience acquise à travers des projets d’infrastructure et d’aide publique au développement (APD), sont désormais en mesure d’assumer des composantes techniques complexes, à condition que le gouvernement leur accorde sa confiance.

Des groupes tels que THACO, Fecon, Viettel et Hoà Phát se positionnent déjà sur des segments correspondant à leurs compétences respectives, allant de la fourniture de matériaux et d’équipements industriels à la fabrication de wagons ferroviaires et de structures métalliques, en passant par les systèmes électriques, de signalisation, de contrôle et de maintenance des projets. Illustrant cette ambition, le groupe Hoà Phát lancera, le 19 décembre, la construction d’une usine de production d’acier spécial et de rails ferroviaires à Dung Quât, pour un investissement de 10.000 milliards de dôngs. S’appuyant sur une technologie européenne de pointe fournie par le groupe allemand SMS, ce projet entièrement numérisé, garantissant une traçabilité et une précision élevées, vise à produire les premiers rails pour trains à grande vitesse dès 2027.

Cette initiative ferait du Vietnam le premier pays d'Asie du Sud-Est à maîtriser cette production stratégique. Pour le Professeur associé Nguyên Chi Sang, président de l'Association des entreprises mécaniques du Vietnam, ce mécanisme de commande locale offre un double avantage : réduire les coûts du projet de 10 à 20% et générer des emplois hautement qualifiés, à condition que les entreprises investissent profondément dans la technologie sous la conduite de leaders industriels.

