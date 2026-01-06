Retour sur l'histoire du Ier Congrès national du Parti communiste du Vietnam

Le premier Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) revêt une importance historique majeure. Il marque la reconstitution du système organisationnel du Parti, du niveau central aux échelons locaux, du pays vers l’étranger, tout en unifiant le mouvement de lutte révolutionnaire des ouvriers, des paysans et des différentes classes sociales sous la direction du Comité central du Parti.

Photo : VNA/CVN

Ce Congrès s’est tenu dans un contexte international et national marqué par de profondes mutations. Sur le plan mondial, le mouvement communiste et ouvrier international poursuivait son essor, créant des conditions favorables à la lutte des peuples coloniaux. Les réalisations significatives de l’Union soviétique dans l’édification du socialisme exerçaient une influence déterminante sur les mouvements révolutionnaires des pays colonisés.

Dans le même temps, les pays capitalistes traversaient une grave crise économique. En Indochine, le mouvement ouvrier connaissait une reprise progressive, tandis que les différentes couches sociales, tant urbaines que rurales, participaient activement à la lutte à travers diverses formes d’action : grèves scolaires des élèves, fermetures de commerces par les négociants, manifestations antifiscales des paysans.

Le Parti lui-même se relevait progressivement après les campagnes de répression sévère. Sur le plan organisationnel, la direction du Parti à l’étranger avait rétabli le contact avec les bases et les organisations à l’intérieur du pays, ramenant des militants de l’étranger afin de coordonner leurs activités avec celles des membres restés sur place. Parallèlement, le Parti s’attachait à consolider et à développer les structures existantes, tout en créant de nouvelles implantations.

Photo : VNA/CVN

S’appuyant sur le redressement du mouvement révolutionnaire et sur les préparatifs réalisés en amont, le premier Congrès national des délégués du Parti s’est tenu du 28 au 31 mars 1935, dans un lieu situé rue Quan Công, à Macao (Chine). L’objectif était de définir la ligne politique pour une nouvelle phase de lutte, à un moment où le Parti venait d’être rétabli. Le Congrès a réuni 13 délégués. À cette époque, le camarade Nguyên Ai Quôc travaillait auprès de l’Internationale communiste, tandis que le camarade Lê Hông Phong dirigeait la délégation du Parti participant au VIIᵉ Congrès de l’Internationale communiste ; ils n’ont donc pas pu assister à la réunion.

Après une analyse approfondie de la situation internationale et nationale, le Congrès a fixé trois tâches fondamentales pour l’ensemble du Parti dans l’immédiat : consolider et développer le Parti, rallier largement les masses populaires et lutter contre la guerre impérialiste.

S’agissant du renforcement et du développement du Parti, le Congrès a souligné la nécessité d’intensifier le recrutement au sein des usines, des plantations, des mines et des axes de transport stratégiques, en faisant de chaque site industriel une véritable forteresse du Parti. Il a également insisté sur l’intégration des paysans travailleurs et des intellectuels révolutionnaires éprouvés par la lutte. Une attention particulière devait être accordée à la promotion de militants d’élite issus de la classe ouvrière au sein des organes dirigeants.

Afin de garantir l’unité idéologique et l’action cohérente, les organisations du Parti étaient appelées à renforcer la critique et l’autocritique, à lutter à la fois contre les tendances "gauchistes" et "droitières", et à préserver strictement la discipline du Parti.

Concernant le ralliement des larges masses populaires, le Congrès a affirmé que la force du Parti repose sur son influence et sa capacité d’action au sein des masses. Sans un lien étroit avec celles-ci, sans leur adhésion et leur soutien aux mots d’ordre du Parti, les résolutions révolutionnaires resteraient de simples déclarations sans portée réelle. Pour rallier les masses, la tâche centrale, fondamentale et urgente du Parti consistait à défendre leurs intérêts et à consolider, développer les organisations de masse. Le Congrès a préconisé l’organisation des masses principalement sous des formes clandestines et illégales, tout en accordant une attention appropriée aux formes légales et publiques.

Photo : VNA/CVN

Le Congrès a également appelé à intensifier la lutte contre la guerre impérialiste, à dénoncer les discours fallacieux de "paix" des puissances impérialistes et à expliquer clairement aux masses que la guerre impérialiste avait déjà commencé. La lutte contre la guerre impérialiste et la défense de l’Union soviétique ont été définies comme des missions essentielles du Parti et de l’ensemble du mouvement révolutionnaire. À cet effet, le Congrès a décidé la création d’un Comité de lutte contre la guerre impérialiste, placé sous la direction du Parti et regroupant des représentants de diverses organisations révolutionnaires ainsi que des personnalités patriotiques engagées en faveur de la paix et de la justice.

Le Congrès a enfin élu le Comité central du Parti, composé de 13 membres, dont 9 titulaires et 4 suppléants. Lê Hông Phong a été élu secrétaire général. Le Comité central a unanimement désigné le camarade Nguyên Ai Quôc comme représentant du Parti auprès de l’Internationale communiste.

TN/CVN