XIVe Congrès national du Parti : surmonter les défis pour bâtir l’avenir

Malgré une conjoncture internationale marquée par des turbulences sans précédent, le Vietnam s’est affirmé comme un point d’ancrage positif de l’économie mondiale au cours du mandat 2020-2025.

À l’approche du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), le Professeur Vu Minh Khuong, de l’École de politique publique Lee Kuan Yew (Singapour), livre une analyse approfondie de la résilience et des ambitions du pays.

S’exprimant auprès de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le professeur Vu Minh Khuong a employé le terme de "vaillance" pour qualifier à la fois la direction du Parti et l’état d’esprit de la population au cours des cinq dernières années. Selon lui, la communauté internationale reconnaît désormais la capacité du Vietnam à surmonter des chocs majeurs, qu’il s’agisse des réformes fiscales mondiales, des crises sanitaires ou des tensions géopolitiques.

"Plus les difficultés sont grandes, plus le peuple vietnamien fait preuve de solidarité et de soutien envers ses dirigeants", a-t-il souligné, ajoutant que cette cohésion organique, héritée d’une culture millénaire, s’est exprimée avec une intensité particulière durant ce mandat.

Revenant sur la pandémie de COVID-19, l'expert estime que cette période restera un cas d'école. La stratégie du Vietnam consistant à "être l'ami de tous les pays" a permis de mobiliser un écosystème de soutien international crucial, complété par un entraide nationale exemplaire. Cette combinaison de ressources internes et externes est, selon lui, le gage d'un développement pérenne pour la nation.

Le Professeur Vu Minh Khuong dresse également un bilan très positif des progrès réalisés en matière d’infrastructures et de transformation numérique. L’achèvement de près de 3.000 km d’autoroutes reliant la quasi-totalité des provinces représente une avancée majeure, tout comme la modernisation des aéroports et la mise en service rapide de la ligne électrique de 500 kV.

Le Vietnam affiche par ailleurs des taux d’utilisation élevés d’Internet, de téléphonie mobile et d’outils d’intelligence artificielle, illustrant une remarquable capacité d’appropriation technologique. L’expert exprime l’espoir que cette efficacité d’exécution se traduise prochainement par une accélération du développement des réseaux de métro à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville.

Abordant la lutte contre la corruption, l'analyste a salué l'absence de "zones d'exclusion" durant les cinq dernières années, soulignant que chaque violation est traitée avec la même rigueur, quel que soit le rang de l'officiel impliqué.

Afin de consolider ces acquis, il préconise l’instauration d’un environnement de travail serein, permettant aux cadres d’exercer leurs fonctions en toute conformité et confiance, la mise en place de mécanismes d’alerte précoce pour détecter les risques avant qu’ils ne s’aggravent, ainsi que la conduite d’évaluations annuelles afin de renforcer les dispositifs de prévention et de lutte contre la corruption.

À l’aube du XIVᵉ Congrès national du Parti, ces bases solides placent le Vietnam sur une trajectoire ascendante vers son objectif de devenir une nation industrielle développée.

