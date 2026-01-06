L’Assemblée nationale : 80 ans de fondation et d’affirmation vers l’ère nouvelle

Dans le glorieux parcours de 80 ans de la diplomatie vietnamienne, la diplomatie parlementaire n'est plus seulement un " bras prolongé" , mais elle est devenue un canal indépendant et proactif, contribuant de manière cruciale au rayonnement de la stature renforcée du pays sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

Près de 80 ans après les premières élections générales de 1946, l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam a non seulement accompli sa noble mission de plus haut organe représentatif du peuple, mais a également affirmé sa position de pilier d’une diplomatie globale et moderne. En perspective des élections des députés de la XVe législature de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, prévues en mars 2026, le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a affirmé que la diplomatie parlementaire est devenue "un canal de connexion privilégié", unissant la volonté de la nation au courant international et renforçant le prestige du Vietnam dans le monde.

De l’empreinte révolutionnaire à l’affirmation sur les forums multilatéraux

En retraçant ce parcours historique, le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a souligné que l’action extérieure de l’Assemblée nationale a toujours accompagné les mutations de la nation. Dès l'après-1945, les activités diplomatiques ont établi les bases politico-juridiques cruciales du jeune gouvernement révolutionnaire. Durant la période 1975-1986, alors que le pays faisait face à d'immenses défis, la diplomatie parlementaire a servi de fer de lance pour briser le siège et l'embargo.

Photo : Archives/VNA/CVN

Évoquant le jalon décisif de l'adhésion de la VIe législature à l’Union interparlementaire (UIP) en 1979, le dirigeant a estimé que cet évènement a marqué "une étape majeure dans l’intégration internationale de l’Assemblée nationale vietnamienne, indissociable de la lutte pour la libération nationale, l’unification du pays et l’édification du socialisme".

À ce jour, l’Assemblée nationale du Vietnam a pris une ampleur considérable, ayant établi des relations parlementaires avec plus de 140 pays. S'exprimant sur la synergie de la diplomatie nationale, Trân Thanh Mân a déclaré que "la diplomatie parlementaire est devenue un canal essentiel, complétant les relations extérieures du Parti et la diplomatie d'État, créant une force combinée pour la diplomatie vietnamienne moderne et rehausser la position du pays sur la scène internationale".

Passer de la "participation" au "leadership" au sein des forums multilatéraux

L’Assemblée nationale du Vietnam ne se contente plus d'une simple présence ; elle a pris l'initiative de s'élever au rôle de précurseur, apportant de nombreuses propositions et initiatives au sein des grands forums interparlementaires tels que l’UIP, l’AIPA (Assemblée interparlementaire de l’ASEAN), l’APPF (Forum parlementaire Asie-Pacifique) ou l’APF (Assemblée parlementaire de la Francophonie). L'organisation réussie d'événements d'envergure mondiale, dont la récente 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires, a confirmé la maturité et la détermination du Vietnam en matière d'intégration.

Photo : Archives/VNA/CVN

Le chef de l’organe législatif a souligné que ce succès "fait preuve des capacités, de la détermination et de la proactivité du Vietnam en matière d'intégration, lui permettant d'être plus actif dans l’élaboration des règles, des normes et dans la résolution des enjeux régionaux et mondiaux".

À travers ces forums, la voix du Vietnam sur la sécurité hydrique, le changement climatique ou la sécurité alimentaire a reçu un large consensus de la part de la communauté internationale. "L’action extérieure de l’Assemblée nationale, représentante de la volonté et des aspirations du peuple, a contribué à diffuser le message d'un Vietnam dynamique, amical et responsable", a renchéri Trân Thanh Mân.

Photo : VNA/CVN

Le "bouclier" juridique et le rôle de protection des intérêts nationaux en amont

Au-delà des contacts diplomatiques, l’action extérieure de l’Assemblée nationale joue un rôle pivot dans le travail législatif et la surveillance suprême - les outils régaliens pour concrétiser les engagements internationaux. La ratification d'accords de libre-échange de nouvelle génération tels que le CPTPP (Accord de partenariat transpacifique global et progressiste) ou l'EVFTA (Accorde de libre-échange Europe-Vietnam) a créé un "levier juridique solide" pour l'intégration économique, l'attraction des investissements et l'expansion des marchés.

Le président de l’AN Trân Thanh Mân a insisté sur l’importance de l’harmonisation législative, précisant que les réglementations vietnamiennes "se rapprochent de plus en plus des normes internationales, répondant aux exigences des engagements de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), des conventions des Nations unies et d’autres accords bilatéraux et multilatéraux".

Photo : VNA/CVN

Grâce à la diplomatie parlementaire, le Vietnam a su mobiliser le consensus international sur ses intérêts fondamentaux. Cette proactivité aide non seulement à protéger la souveraineté et la sécurité nationale, mais promeut également l'image d'un pays pacifique et dynamique. Le président a réaffirmé que l'action extérieure parlementaire est "le pont" transmettant la volonté du peuple au monde : "L’action extérieure de l’Assemblée nationale, représentante de la volonté et des aspirations du peuple, a contribué à diffuser le message d'un Vietnam dynamique, amical et responsable", a-t-il souligné.

Innover les méthodes à l’ère du numérique et dans un contexte de mutations

Dans un monde en pleine mutation, marqué par une concurrence stratégique intense et l’essor technologique, l’action extérieure de l’Assemblée nationale est confrontée à de nouvelles exigences, certes lourdes, mais porteuses d'opportunités.

Concernant les orientations futures, Trân Thanh Mân a précisé que le cœur de l'action extérieure de l'Assemblée nationale dans l'ère nouvelle est de "continuer à affirmer son rôle proactif, positif et responsable, contribuant à la mise en œuvre de la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification du Parti et de l'État", afin de préserver "un environnement de paix et de stabilité propice au développement du pays".

Photo : VNA/CVN

Face à la vague de transformation numérique, les méthodes d'action extérieure de l’Assemblée nationale nécessitent des percées tant technologiques qu'humaines. Le dirigeant a tracé une orientation claire : l'Assemblée nationale est appelée "à renouveler vigoureusement ses méthodes d'action extérieure pour s'adapter à la nouvelle situation, notamment en renforçant l'application des technologies de l'information, en élargissant les formes de dialogue en ligne, et en améliorant la réactivité et l'efficacité des connexions parlementaires".

Parallèlement aux infrastructures technologiques, l'institution se concentrera sur la formation d'un corps de cadres diplomatiques parlementaires "professionnels, déterminés, maîtrisant les langues étrangères et les technologies, et possédant une connaissance approfondie du droit et des usages internationaux".

L'alliance entre l'identité traditionnelle et l'esprit d'innovation moderne restera la boussole pour que l'action extérieure de l'Assemblée nationale contribue à l'œuvre d'édification et de défense de la Patrie dans cette ère nouvelle.

Hông Anh/CVN