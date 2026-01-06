An Giang ambitionne de devenir le "nouveau moteur de croissance" du Delta du Mékong

Forte d’une vision stratégique et d’objectifs ambitieux à l’horizon 2026, la province d’An Giang se fixe pour ambition de devenir un nouveau moteur de croissance du Delta du Mékong. Son développement repose sur l’innovation, la science et la technologie, la transformation numérique ainsi que la transition écologique.

Photo : Thanh Sang/VNA/CVN

À l’horizon 2026, An Giang affiche des perspectives socio-économiques prometteuses, avec pour objectif un développement à la fois rapide et durable dans l’ensemble des secteurs. La province entend jouer un rôle moteur dans le Delta du Mékong, avec une croissance économique (PIB brut) visée à 10,71% ou plus, créant ainsi un effet d’entraînement pour toute la région. Elle aspire à devenir un pôle de tourisme spirituel et écologique à dimension internationale, un centre de développement agricole de pointe spécialisé dans l’exportation du riz et des produits de la mer, ainsi qu’une porte d’entrée stratégique vers le Cambodge, favorisant le commerce transfrontalier et l’intégration internationale.

Les autorités provinciales soulignent leur volonté de valoriser pleinement les atouts des zones frontalières, de renforcer les liens régionaux et les échanges commerciaux avec les autres provinces du pays et avec l’étranger. Parallèlement, An Giang mise sur l’innovation des modèles de croissance et sur la restructuration de l’économie afin de la rendre plus durable, moderne et créatrice de valeur ajoutée.

Les objectifs économiques pour 2026 prévoient un produit intérieur brut régional (PIBR) supérieur à 335.000 milliards de dôngs, un PIBR par habitant de 3.600 dollars américains, un investissement social total de 113.500 milliards de dôngs et une réduction du taux de pauvreté multidimensionnelle de 0,1 à 0,2%. La province ambitionne également de figurer parmi les dix premières du pays selon l’indice de transformation numérique (ITN) et l’indice d’innovation (IIP), afin de stimuler le développement socio-économique, renforcer la compétitivité, attirer les investissements et améliorer la qualité des services destinés aux citoyens et aux entreprises.

Dans cette perspective, l’innovation, la science et la technologie, ainsi que la transformation numérique, sont identifiées comme les principaux leviers de transformation du modèle de croissance et de restructuration économique. La province prévoit d’y consacrer au moins 3% de son budget total. En parallèle, l’agriculture - pilier de l’économie locale - est orientée vers une plus forte valeur ajoutée, en privilégiant l’agriculture biologique et propre. L’objectif est d’atteindre une production d’environ 8,8 millions de tonnes de riz, dont plus de 68% de riz de haute qualité, ainsi qu’une production de produits de la mer dépassant 1,6 million de tonnes.

Selon Lê Huu Toan, directeur du Service de l’agriculture et du développement rural d’An Giang, la province s’attache à mettre en œuvre efficacement les projets de développement de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Elle restructure la production agricole en l’orientant vers les hautes technologies, l’agriculture biologique et propre, tout en renforçant la chaîne de valeur, de la production à la transformation et à la consommation. An Giang accélère notamment la mise en œuvre du projet "Un million d’hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions, associé à une croissance verte dans le Delta du Mékong d’ici 2030", une étape stratégique pour faire face au changement climatique et répondre aux normes internationales.

Photo : Thanh Sang/VNA/CVN

Dans le secteur industriel, la province innove en repensant son modèle de croissance, qu’elle associe à une restructuration du secteur afin d’accroître la valeur ajoutée et de mieux s’insérer dans les chaînes de valeur. Selon Nguyên Thông Nhât, directeur du Service provincial de l’industrie et du commerce, An Giang réorganise et optimise son espace de développement industriel pour renforcer la contribution de ce secteur au PIB provincial. Elle s’attache également à améliorer la qualité des exportations, en augmentant la part des produits à forte valeur ajoutée, de haute technologie et à transformation approfondie, tout en développant les volumes exportés.

Parallèlement, la province élargit ses marchés d’exportation pour ses produits clés, intensifie les activités de promotion commerciale et de mise en réseau, créant ainsi des conditions favorables pour permettre aux entreprises de consolider leurs marchés traditionnels et d’en conquérir de nouveaux. L’objectif est d’atteindre, d’ici 2026, une hausse du chiffre d’affaires à l’exportation pour atteindre environ 2,56 milliards de dollars américains.

Tirant parti de ses atouts frontaliers, An Giang développe également des axes économiques stratégiques. Le commerce transfrontalier figure au cœur des priorités, avec la création de zones économiques frontalières multisectorielles, la mise en place de systèmes de douane électronique et de dispositifs de suivi modernes visant à réduire les délais de dédouanement. En matière d’économie maritime (en lien avec les provinces voisines), la province participe aux plans destinés à faire de la région un pôle économique maritime national, comprenant la mise en réseau des zones urbaines, ports, sites touristiques et services.

Le développement du commerce transfrontalier présente ainsi un double avantage : il dynamise les échanges commerciaux et les investissements, tout en créant une croissance durable fondée sur l’exploitation du potentiel logistique et touristique. Grâce à ses atouts géographiques, An Giang ambitionne de devenir un centre majeur du commerce et des services au Vietnam, contribuant au rayonnement du pays à l’échelle régionale et internationale.

Dans le domaine du tourisme, la province vise l’accueil de 25 millions de visiteurs d’ici 2026, soit une hausse de 3,6% par rapport à 2025, dont plus de 2,1 millions de visiteurs internationaux, en augmentation de 1%. Les recettes touristiques devraient atteindre 70.000 milliards de dôngs. En parallèle, An Giang mettra en œuvre des programmes de relance du tourisme et améliorera les infrastructures de transport reliant les principaux sites touristiques.

Selon Bùi Quôc Thai, directeur du Service du tourisme, l’un des axes majeurs de la stratégie consiste à renforcer les infrastructures et les services haut de gamme de niveau international. La province se prépare également à bénéficier des retombées de grands événements régionaux comme le Sommet de l’APEC 2027. Ces opportunités constituent des leviers stratégiques pour renforcer l’image de la province sur la carte touristique mondiale, accélérer le développement des infrastructures, attirer les investissements et affirmer son rayonnement. L’APEC 2027 permettra également de promouvoir la région comme une destination d’excellence, associée à l’image d’un Vietnam moderne, accueillant et pleinement intégré à l’économie mondiale.

Exploiter le potentiel vital des transports et du commerce

Photo : VNA/CVN

An Giang mobilise ses ressources pour investir dans les infrastructures et renforcer les liens régionaux ainsi que la coopération intercommunale, dans le but de soutenir le développement socio-économique. Les investissements se concentrent sur les infrastructures de transport, les zones urbaines, la logistique, les infrastructures numériques et celles dédiées à l’économie frontalière. La province développe des corridors économiques stratégiques, des routes provinciales et urbaines ainsi que des réseaux de transport rural. En coordination étroite avec les ministères et agences centrales, elle met en œuvre les projets d’infrastructures nationales traversant son territoire, tout en achevant les infrastructures fluviales. Des axes de transport reliant la région à Hô Chi Minh-Ville, à Cân Tho, à Cà Mau, au Cambodge et aux grandes routes nationales sont également développés.

Pour atteindre l’objectif de "percée" en 2026, le président du Comité populaire provincial, Hô Van Mung, insiste sur une gouvernance fondée sur les "six principes clairs" : une personne clairement définie, une tâche clairement définie, un calendrier clairement défini, un résultat clairement identifié, une responsabilité clairement attribuée et une autorité clairement établie, le tout assorti d’un contrôle et d’une supervision rigoureux de la mise en œuvre. Il souligne également la nécessité de renforcer la responsabilité des dirigeants des agences et des unités dans l’exécution de leurs missions, ainsi que de perfectionner les mécanismes et politiques favorisant un développement rapide et durable.

Dans cette optique, les principales solutions pour le développement socio-économique en 2026 consistent à accélérer le décaissement des investissements publics, avec l’objectif d’atteindre 100% du plan prévu, et à lever les obstacles à la production et aux activités économiques, notamment en soutenant les entreprises afin de stabiliser la production et de promouvoir la transformation et l’exportation des marchandises.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, la province finalise sa planification et ses infrastructures, accélère la construction de l’autoroute Châu Dôc - Cân Tho - Soc Trang et prépare les travaux nécessaires à l’accueil d’événements d’envergure. Elle s’attache également à améliorer son indice de compétitivité provinciale (PCI), son indice de performance de l’administration publique (PAPI) et son indice de réforme administrative (PAR), tout en perfectionnant le modèle de gestion administrative et les centres de services publics afin de mieux servir la population et les entreprises.

An Giang aspire ainsi à devenir le nouveau moteur de croissance du Delta du Mékong, afin d’impulser un développement socio-économique décisif, de renforcer la position de la région et de promouvoir un développement durable et global. Cette ambition dépasse le cadre provincial : elle s’inscrit dans une stratégie visant à valoriser l’ensemble du Delta du Mékong et à en faire une région dynamique, durable et pleinement intégrée à l’échelle internationale.

Nguyên Tùng/CVN