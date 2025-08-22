Retour aux sources : la VNA restaure son ancien siège historique à Tân Trao

L’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a solennellement inauguré, ce vendredi 22 août, la restauration du site historique de son ancien siège (1952-1954), situé dans le village de Trung Long, commune de Tân Trào, province de Tuyên Quang. Ce lieu emblématique servait de base d’opérations durant la résistance contre les colonialistes français.

Photo : VNA/CVN

L’événement s’inscrit dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2025) et de la fondation de la VNA (15 septembre 1945 - 2025).

Présente à la cérémonie d'inauguration, la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a rappelé les moments historiques vécus par la VNA en ce lieu, notamment la visite du Président Hô Chi Minh en mars 1952 et son célèbre message de l'été 1954 : "Plus les nouvelles sont rapides, plus la victoire sera proche", devenu la devise de nombreuses générations de journalistes de l’agence.

Aujourd’hui, sur ce site restauré, l’image de "L’Oncle Hô entonnant la chanson de l’union" et la stèle commémorative gravée de ses paroles symboliques créent un espace de mémoire fort, liant tradition historique et fierté professionnelle.

Vu Viêt Trang a précisé que le site de la VNA à Hoang Lâu (commune de Tân Trào) est soigneusement entretenu depuis de nombreuses années. Il constitue un véritable "lieu de mémoire", permettant aux générations de journalistes et de techniciens de raviver leur attachement à l’histoire glorieuse de l’agence.

En 80 ans aux côtés de la nation vietnamienne, la VNA a été trois fois honorée du titre de Héros et de nombreuses autres distinctions. Durant les guerres de résistance, ses journalistes ont couvert tous les fronts, affrontant les difficultés et les dangers pour accomplir la mission d'information et de communication confiées par le Parti et l’État.

Aujourd’hui, dans une nouvelle phase de développement, la VNA continue d’innover, d’adopter les technologies modernes et d’affirmer son rôle en tant que centre stratégique d’information fiable au service du Parti et de l’État, tout en demeurant un pilier de l’appareil médiatique national, a souligné sa directrice générale.

Photo : VNA/CVN

Sous le slogan "La VNA entre dans une nouvelle ère aux côtés du pays", elle a exprimé sa conviction que l’ensemble des cadres et employés de l’agence continueront d’unir leurs efforts, de faire preuve d’innovation et de s’engager pleinement pour remplir avec excellence les missions d’information assignées.

Fin février 1952, le siège de la VNA a été transféré au hameau de Hoang Lâu, commune de Trung Yên (district de Son Duong, province de Tuyên Quang, aujourd’hui rattaché à la commune de Tân Trao), afin de servir de base opérationnelle pendant la résistance et de centre d’information pour la campagne de Diên Biên Phu, sous le nom de code T6. C’est ici que l’agence recueillait, traitait et transmettait des informations stratégiques au service de l’Oncle Hô, du Comité central du Parti, du gouvernement ainsi qu’aux activités de communication au service de la campagne.

En 2001, le site de la VNA (relevant du site historique national spécial de Tân Trào) a été classé monument national par le ministère de la Culture et de l’Information (aujourd’hui ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme). En 2012, il a été reconnu comme monument national spécial par décision du Premier ministre. Depuis lors, il est devenu un lieu de recueillement important pour les journalistes de la VNA, rappelant les pages héroïques de l’histoire de l’agence durant la guerre contre le colonialisme français.

La restauration du site historique, menée collectivement par le personnel de l’agence, marque une étape symbolique dans le parcours de 80 ans d’accompagnement de la nation de la VNA.

VNA/CVN