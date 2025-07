La maison commune de Tân Trào, haut lieu de l’âme patriotique vietnamienne

Située dans la province de Tuyên Quang (Nord), la maison commune de Tân Trào est l’adresse emblématique à laquelle s’est tenu le Congrès national des représentants de Tân Trào - prédécesseur de l’Assemblée nationale d’aujourd’hui. Ce lieu incarne l’âme patriotique et les traditions héroïques du Vietnam.

La maison commune de Tân Trào se trouve au cœur du vestige national spécial de Tân Trào, dans le village de Tân Lâp de la commune de Tân Trào. Construite en 1853 sous le règne du roi Tu Duc (1829-1883), cet ouvrage, anciennement appelé Kim Long, servait de centre culturel et religieux pour la population locale, honorant notamment le Génie du village ainsi que les divinités des rivières et montagnes entourant le village de Kim Long (nom ancien du village de Tân Lâp).

En 1923, la maison commune a été restaurée selon l’architecture des maisons sur pilotis, comprenant trois compartiments et deux appentis, un toit en feuilles de palmier et un plancher en bois. L’autel est placé dans le compartiment central.

Témoin des événements importants

Avec une position militaire stratégique, entourée de forêts et de montagnes, la maison commune de Tân Trào fut choisie pour accueillir le Congrès national des représentants de Tân Trào les 16 et 17 août 1945. Lors de ce congrès, les délégués approuvèrent les directives du Parti pour la conduite du soulèvement général, dix politiques importantes du Viêt Minh (Front de l’indépendance du Vietnam), le drapeau national vietnamien avec une étoile jaune sur fond rouge et l’Hymne national Tiên quân ca (Les troupes avancent). Ils nommèrent le Comité de libération nationale du Vietnam (Gouvernement provisoire) sous la présidence de Hô Chi Minh.

C’est également dans cette maison commune que, le 17 août 1945, au nom du Comité de libération nationale du Vietnam, le Président Hô Chi Minh prêta serment à l’Assemblée populaire nationale.

À proximité, le banian de Tân Trào est lui aussi symbole de cette terre révolutionnaire : c’est sous son ombre que le Général Võ Nguyên Giáp déclara officiellement l’insurrection générale, donnant le signal du soulèvement national.

L’après-midi du 16 août 1945, à l’ombre de ce fameux arbre, l’Armée de libération du Viêt Minh, sous la direction du Général Vo Nguyên Giap, célébra son proche départ au combat devant 60 délégués nationaux et la population locale. Peu de temps après, l’Armée de libération se mettait en route pour libérer Hanoï.

Au-delà de son rôle politique, la maison commune est un lieu vivant de traditions. Elle accueille chaque année trois grandes fêtes traditionnelles : Câu mùa (Cérémonie d'invocation des bonnes récoltes), Ha diên (Descente aux champs) et Thuong diên (Culte du Génie de l’agriculture), qui perpétuent les liens entre la communauté et ses racines ancestrales.

Aujourd’hui, la maison est bien plus qu’un simple vestige historique. Elle est devenue un symbole fort de l’identité nationale vietnamienne, un lieu de mémoire et d’éducation patriotique. Elle invite chaque génération à se souvenir des sacrifices des héros nationaux et à s’inspirer de leur courage pour construire l’avenir du pays.

Ainsi, Tân Trào est une "adresse rouge" incontournable, où se mêlent histoire, culture et esprit révolutionnaire, témoignant de la détermination du peuple vietnamien à défendre son indépendance et ses valeurs.