Le Panama, une porte d'entrée pour les produits vietnamiens en Amérique centrale

Le 20 août, l'ambassadeur du Vietnam au Mexique et au Panama, Nguyên Van Hai, a présenté ses lettres de créance au président panaméen José Raúl Mulino Quintero.

Photo : VNA/CVN

Il s'agissait d'un événement important dans le contexte du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (28 août 1975-2025).

Le président panaméen s'est dit convaincu que les relations bilatérales continueraient de se développer, notamment dans les domaines du commerce, de la logistique, des affaires maritimes et de la coopération internationale. Il a transmis ses chaleureuses salutations aux hauts dirigeants vietnamiens et s'est dit confiant que l'ambassadeur contribuerait activement à l'approfondissement des relations entre le Vietnam et le Panama.

José Raúl Mulino Quintero a salué les avancées significatives du Vietnam en matière de développement socio-économique, les qualifiant de base solide pour une coopération concrète et mutuellement bénéfique. Il a affirmé que le gouvernement panaméen attachait une grande importance à son amitié et à sa coopération traditionnelles avec le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, l'ambassadeur Nguyên Van Hai s'est engagé à faire tout son possible pour approfondir l'amitié et la coopération entre les deux nations, de manière plus profonde, plus substantielle et plus efficace. Auparavant, il avait remis une copie de ses lettres de créance au ministre panaméen des Affaires étrangères, Javier Martínez-Acha Vásquez.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à organiser conjointement des activités célébrant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques à Hanoï et à Panama. Parmi les événements prévus figurent des expositions de photos et de documentaires, des séminaires, des échanges culturels et artistiques, ainsi que des programmes de réseautage d'affaires, visant tous à renforcer la compréhension mutuelle, la solidarité et la coopération entre les deux nations.

Au cours des cinq dernières décennies, le Vietnam et le Panama ont maintenu un partenariat solide, se soutenant mutuellement aux Nations unies et dans d'autres forums multilatéraux, tout en promouvant leurs liens économiques et commerciaux bilatéraux. Le Panama est devenu une porte d'entrée importante pour les produits vietnamiens sur les marchés d'Amérique centrale et des Caraïbes.

VNA/CVN