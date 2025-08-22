L’amnistie de la Fête nationale témoigne de la politique humaine du Vietnam

Le président de la République a signé une décision accordant une amnistie spéciale à de nombreux détenus dans tout le pays à l’occasion de la 80 e Fête nationale (2 septembre 1945-2025).

Photo : VNA/CVN

La décision reflète la tradition d’humanité de la nation et la politique constante de clémence du Parti et de l’État envers ceux qui se sont repentis et ont fait des efforts pour redevenir des citoyens utiles.

Au Centre de détention N°2 du Département de la sécurité publique de Hô Chi Minh-Ville, l’excitation était palpable à la fin août, les détenus inscrits sur la liste d’amnistie attendant avec impatience de retrouver leurs familles.

L.M.V., condamné à trois ans et six mois de prison pour infraction au Code de la route et ayant purgé 16 mois de prion, a déclaré avoir été bouleversé d’apprendre qu’il était éligible. Il a attribué son travail acharné, sa discipline et sa foi dans la politique de clémence du Parti et de l’État à son engagement à changer.

De même, N.C.L., condamné pour jeu, a exprimé sa profonde gratitude pour cette possibilité de remise en liberté, soulignant que le regroupement familial était son plus grand souhait.

La directrice adjointe de l’établissement, Pham Thi Thuy Hiên, a déclaré qu’une fois la décision présidentielle rendue, l’unité a informé les détenus de l’éligibilité et des procédures par le biais de panneaux d’affichage, d’avis et de communications internes.

À ce stade, 45 détenus de cet établissement pénitentiaire ont été admissibles à une amnistie. Dès le début de leur peine, ils ont été informés des critères, qui encourageaient le respect des règles, la discipline et la participation active aux programmes de travail et d’études.

Des évaluations ont été effectuées régulièrement pour garantir la transparence. Le Centre de détention N°2 a également collaboré avec des associations d’avocats et des organismes de formation professionnelle afin de proposer des formations juridiques, des conseils psychologiques et une orientation professionnelle pour aider les détenus à se réinsérer dans la société après leur remise en liberté.

Formation professionnelle pour prévenir la récidive

À la prison de Phu Hoà, sous l’égide du ministère de la Police, l’ambiance était tout aussi joyeuse. N.Q.H., éligible à l’amnistie, a déclaré avoir été orienté vers une formation professionnelle, avoir travaillé avec diligence et avoir été reconnu pour ses efforts.

Photo : VNA/CVN

"Je suis reconnaissant au Parti et à l’État pour leur politique de clémence. Je suis également heureux de voir d’autres détenus, même ceux qui ne sont pas encore éligibles, partager cette joie et s’encourager mutuellement", s’est-il enthousiasmé.

Le directeur adjoint de la prison de Phu Hoà, Nguyên Thanh Hiêu, a indiqué que 134 détenus avaient été proposés à la libération grâce à leur bonne conduite et à leur respect du règlement.

Le responsable a souligné que la formation professionnelle en couture, en bâtiment et dans d’autres métiers était essentielle non seulement pour l’obtention de l’amnistie, mais aussi pour préparer un emploi stable après la libération.

Ces dernières années, la prison de Phu Hoà n’a signalé aucun cas de récidive parmi les détenus libérés, un résultat attribué à une rééducation efficace pendant l’incarcération et au soutien continu des familles et des autorités locales par la suite, a-t-il souligné.

Le 3 juillet, le président de la République a signé la décision N°1244 relative à la deuxième vague d’amnistie spéciale pour 2025. La grâce présidentielle de cette année marque une extension par rapport aux années précédentes, avec des critères d’éligibilité plus larges et l’inclusion de certaines catégories d’infractions auparavant exclues, sur la base d’évaluations complètes de la réinsertion des détenus.

Dans les centres de détention, des préparatifs sont en cours pour soutenir la réinsertion. La formation professionnelle, le soutien psychologique, l’aide juridique et les programmes de placement sont renforcés afin de permettre aux détenus libérés de reconstruire leur vie.

L’amnistie de la Fête nationale témoigne des politiques humaines du Parti et de l’État, de l’efficacité de la réinsertion et de l’équilibre entre application stricte de la loi et compassion dans la gouvernance vietnamienne.

