République tchèque : 42 blessés dans une collision entre deux trains

Quarante-deux personnes ont été blessées lorsque deux trains sont entrés en collision jeudi 20 novembre dans le Sud de la République tchèque, ont annoncé les secouristes.

"Il y a 40 personnes avec des blessures légères et deux avec des blessures graves", a déclaré Petra Kafkova, porte-parole du service d'ambulance. Elle a ajouté que l'accident avait été signalé à 05h19 GMT. La collision s'est produite près de la ville de Ceske Budejovice, à environ 150 kilomètres au sud de Prague. Martin Kavka, porte-parole de l'opérateur ferroviaire Sprava zeleznic, a déclaré que tous les passagers avaient été évacués des trains. Il n'a pas précisé les circonstances de l'accident, se bornant à indiquer qu'une enquête était en cours.

AFP/VNA/CVN

#République tchèque #collision #train #accident

