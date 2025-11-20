République tchèque : 42 blessés dans une collision entre deux trains

"Il y a 40 personnes avec des blessures légères et deux avec des blessures graves", a déclaré Petra Kafkova, porte-parole du service d'ambulance. Elle a ajouté que l'accident avait été signalé à 05h19 GMT. La collision s'est produite près de la ville de Ceske Budejovice, à environ 150 kilomètres au sud de Prague. Martin Kavka, porte-parole de l'opérateur ferroviaire Sprava zeleznic, a déclaré que tous les passagers avaient été évacués des trains. Il n'a pas précisé les circonstances de l'accident, se bornant à indiquer qu'une enquête était en cours.

AFP/VNA/CVN