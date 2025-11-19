Japon : un mort et près de 190 évacuations après un incendie

Une personne a été tuée et 188 autres ont été évacuées suite à un incendie qui a endommagé au moins 170 bâtiments dans une zone résidentielle de l'île de Kyushu, dans le Sud du Japon, ont rapporté mercredi 19 novembre les autorités locales.

Le gouvernement régional a confirmé dans un communiqué un décès sans donner de précisions, tandis que la télévision NHK rapportait que des policiers cherchant un homme de 76 ans porté disparu avaient trouvé un corps à son domicile. Près d'une journée après le début de l'incendie, les pompiers se battaient toujours mercredi soir pour éteindre le feu dans la ville de Oita, alors que les flammes se propageaient à une forêt toute proche, a indiqué la NHK. Des vidéos filmées mardi soir 18 novembre ont montré des pompiers luttant contre les flammes géantes qui ravageaient des maisons, tandis que des personnes étaient conduites vers un centre d'évacuation improvisé. Le maire, Shinya Adachi, qui s'est rendu sur place, a déclaré que "la situation pourrait être maîtrisée d'ici mercredi si la source de l'incendie (pouvait) être éteinte", selon Kyodo News. Mais "il faudra probablement plusieurs jours pour que l'incendie soit complètement éteint", a-t-il ajouté.

APS/VNA/CVN