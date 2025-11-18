L'Allemagne lève ses restrictions sur les ventes d'armes à Israël

Le gouvernement allemand a annoncé lundi 17 novembre qu'il lèverait ses restrictions partielles sur les exportations d'armes à Israël, avec effet au 24 novembre. Ces restrictions avaient été imposées pour la première fois en août.

Selon l'agence de presse allemande DPA, le porte-parole du gouvernement fédéral, Stefan Kornelius, a indiqué que cette décision était largement motivée par le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Le 8 août, l'Allemagne a cessé l'exportation vers Israël d'armes susceptibles d'être utilisées à Gaza, suite à l'annonce de la décision du gouvernement israélien d'étendre ses opérations militaires à Gaza. M. Kornelius a précisé qu'une fois l'embargo levé, l'Allemagne reprendrait sa pratique habituelle consistant à examiner au cas par cas les demandes israéliennes d'exportation d'armements. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a salué lundi 17 novembre la décision de Berlin d'assouplir ces restrictions.

