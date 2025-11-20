icon search
Pétrole : le Brent à 63,51 dollars le baril

Les cours du pétrole ont reculé mercredi 19 novembre, sur fond de hausse du dollar, de nature à peser sur les prix du brut.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en janvier, a perdu 2,13% à 63,51 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en décembre, a reculé de 2,14% à 59,44 dollars.

APS/VNA/CVN

#Energie #pétrole #baril

