Pétrole : le prix du Brent à 64,40 dollars

>> Pétrole : le Brent en légère hausse à plus de 64 dollars
En milieu de la matinée, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en janvier, lâchait 0,76% à 64,40 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en décembre, perdait tout juste 0,68% à 60,33 dollars. L'American Petroleum Institute (API), fédération des professionnels américains du secteur, a estimé mardi soir 18 novembre que les stocks de brut avaient augmenté d'environ 4,4 millions de barils la semaine dernière aux États-Unis.
APS/VNA/CVN