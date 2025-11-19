Pétrole : le prix du Brent à 64,40 dollars

Les cours du pétrole étaient en légère baisse, mercredi 19 novembre, impactés notamment par la hausse des réserves de brut aux États-Unis et de l'offre sur le marché.

>> Pétrole : le Brent à 64,44 dollars le baril

>> Pétrole : le Brent en légère hausse à plus de 64 dollars

En milieu de la matinée, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en janvier, lâchait 0,76% à 64,40 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en décembre, perdait tout juste 0,68% à 60,33 dollars. L'American Petroleum Institute (API), fédération des professionnels américains du secteur, a estimé mardi soir 18 novembre que les stocks de brut avaient augmenté d'environ 4,4 millions de barils la semaine dernière aux États-Unis.

APS/VNA/CVN