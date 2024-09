République tchèque : 30 migrants découverts dans un camion, dont un mort

Une trentaine de migrants, dont l'un est décédé, ont été découverts dans un semi-remorque sur une autoroute entre Prague et la ville de Dresde, dans le Sud de l'Allemagne, a annoncé lundi 2 septembre la police tchèque.

>> France : un migrant décède sur un canot surchargé dans la Manche

>> Un navire convoyant des migrants coule au large du Yémen, 13 morts et 14 disparus

>> L'Espagne confrontée à une hausse spectaculaire des arrivées de migrants

Un hélicoptère a été déployé pour rechercher plusieurs des migrants qui s'étaient enfuis du camion portant des plaques d'immatriculation étrangères que la police avait arrêté en fin d'après-midi. La police a également fermé l'autoroute D8 à 18 km au nord de la capitale Prague. "Toutes ces personnes ont été placées en détention", a déclaré la police sur X. "Nous n'avons aucune information suggérant que quelqu'un ait pu s'échapper". "Tout semble indiquer qu'il s'agit de migrants en transit et, malheureusement, les premières informations que nous avons reçues du site font état d'une personne décédée", ont-ils ajouté. Un service de secours privé présent sur le site a indiqué sur X avoir pris en charge une femme d'une trentaine d'années, inconsciente. "Un médecin a constaté son décès après des dizaines de minutes de réanimation", a indiqué le service de secours. Les autres migrants n'ont pas eu besoin de soins hospitaliers, mais ils étaient "en mauvaise santé", a ajouté le service de secours.La République tchèque, membre de l'UE et de l'OTAN, compte 10,9 millions d'habitants et est un pays de transit pour les migrants .

APS/VNA/CVN