L'Iran tire des salves de missiles sur le Nord et le Centre d'Israël

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Les sirènes ont retenti à l'aéroport Ben Gourion, situé à la périphérie de Tel-Aviv, principale porte d'entrée internationale du pays. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des passagers évacués d'un avion de la compagnie aérienne nationale phare d'Israël El Al alors qu'il s'apprêtait à décoller. L'armée israélienne a déclaré avoir intercepté les missiles. Le service de secours israélien Magen David Adom a indiqué qu'aucun blessé n'avait été signalé depuis que l'Iran avait tiré ses premiers missiles dimanche soir 7 juin. Israël et l'Iran ont échangé des frappes lundi 8 juin, dans le cadre de la plus grave escalade entre les deux pays depuis l'annonce d'un cessez-le-feu en avril. Ces dernières hostilités ont été déclenchées par des frappes aériennes israéliennes à Beyrouth dimanche 7 juin, qui ont fait au moins deux morts et auxquelles l'Iran a répondu par des tirs de missiles sur le Nord et le Centre d'Israël.

Xinhua/VNA/CVN