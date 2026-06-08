Plusieurs pays du Moyen-Orient ferment leur espace aérien suite à des tirs de missiles iraniens vers Israël

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À la suite de ces attaques, l'Autorité de l'aviation civile iranienne a annoncé la fermeture de l'espace aérien occidental du pays jusqu'à nouvel ordre compte tenu des conditions de sécurité estimées, a rapporté l'agence de presse semi-officielle Tasnim. Face à ces développements, l'Autorité de l'aviation civile irakienne a annoncé la fermeture temporaire de son espace aérien à tous les vols partant, arrivant ou transitant par le pays pour une durée de 72 heures, et ce par mesure de précaution face aux tensions régionales persistantes. Les autorités syriennes de l'aviation civile ont quant à elles annoncé la fermeture temporaire des couloirs aériens du Sud du pays et la suspension des opérations à l'aéroport international de Damas. Ces décisions font suite à plusieurs tirs de missiles successifs depuis l'Iran vers Israël dimanche soir 7 juin, qui ont déclenché des sirènes d'alerte dans une grande partie du Nord du pays. L'armée israélienne a déclaré avoir intercepté tous les missiles entrants.

Xinhua/VNA/CVN