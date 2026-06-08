Les Houthis revendiquent une frappe de missile contre Israël et interdisent toute navigation liée à Israël en Mer Rouge

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Dans une déclaration télévisée, le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Sarea, a indiqué que les forces du groupe avaient mené une attaque au missile contre des cibles à Jaffa, affirmant que l'opération avait atteint ses objectifs. M. Sarea a également annoncé une "interdiction totale" de la navigation maritime israélienne en mer Rouge, avertissant que tout navire lié à Israël opérant dans cette voie navigable serait considéré comme une cible militaire légitime à compter de la date de l'annonce. Il a fait savoir que le groupe répondrait à l'escalade par l'escalade et a indiqué que ses opérations militaires pourraient s'intensifier en coordination avec des groupes alliés. Le porte-parole a ajouté que les Houthis poursuivraient leurs opérations tant que ce qu'ils qualifient d'agression et de blocus contre le Yémen et les groupes alliés dans la région persisteraient. Ces événements ont marqué une nouvelle escalade des tensions régionales. Tôt lundi 8 juin, Israël a déclaré que son armée de l'air avait frappé des cibles militaires dans l'Ouest et le Centre de l'Iran en réponse aux attaques de missiles iraniennes lancées la veille. L'Iran a ensuite tiré d'autres missiles en direction d'Israël.

Xinhua/VNA/CVN