Cessez-le-feu à Gaza : le Hamas entame des négociations avec les factions palestiniennes

Le Hamas a annoncé samedi 6 juin le début de ses réunions dans la capitale égyptienne Le Caire avec des factions palestiniens et des médiateurs pour discuter de la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu et de l'avenir de la bande de Gaza.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Hazem Qassem, le porte-parole du Hamas, a indiqué aux journalistes que les réunions visent à achever ce qui a été convenu lors de la première phase, notamment mettre fin à "l'agression et à l'escalade, aux assassinats israéliens, ouvrir les passages et permettre l'entrée du Comité national".

Selon M. Qassem, les discussions auront ensuite pour but de rechercher des approches raisonnables et acceptables pour toutes les parties concernant la deuxième phase, qu'elle implique l'entrée de forces internationales ou du comité technocratique de Gaza dans l'enclave, ou qu'elle aborde la question des armes palestiniennes.

Le porte-parole a par ailleurs souligné que le Hamas donne la priorité aux intérêts du peuple palestinien et cherche à "éliminer tout prétexte permettant à Israël de reprendre le conflit dans la bande de Gaza".

Une délégation du Hamas dirigée par Khalil al-Hayya, son chef à Gaza, ainsi que d'autres représentants de factions, sont arrivés vendredi 5 juin au Caire pour des pourparlers de plusieurs jours.

Ces développements surviennent alors que le fragile cessez-le-feu conclu en octobre 2025 entre le Hamas et Israël est dans l'impasse, avec des dispositions clés, notamment le désarmement et la reconstruction, qui n'ont pas encore été mises en œuvre.

La première phase du cessez-le-feu comprenait un échange de prisonniers et de détenus, l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et le retrait des forces israéliennes de certaines zones.

À la mi-janvier, les États-Unis ont annoncé le début de la deuxième phase du cessez-le-feu, qui comprend le retrait complet de Tsahal, le désarmement du Hamas, la reconstruction et la création d'un organe directeur de transition dans la bande de Gaza.

Xinhua/VNA/CVN