Dà Nang accueille le premier vol direct en provenance de Shenzhen

Le 2 octobre, le vol CZ8155 de China Southern Airlines, transportant plus de 170 passagers depuis la ville chinoise de Shenzhen, a atterri à l’aéroport international de Dà Nang. Une cérémonie d’accueil a été organisée avec la participation des autorités locales.

>> Vietnam - Chine : des liaisons aériennes renforcées pour stimuler les échanges

>> Vietnam Airlines ajuste ses itinéraires vers l'UE pour éviter l'espace aérien pakistanais

>> Vietnam Airlines transfère ses opérations vers le nouvel aéroport de Phnom Penh

Photo : CTV/CVN

Les passagers ont été chaleureusement accueillis avec des spectacles traditionnels et des cadeaux souvenirs.

Selon la directrice du Service de la culture, des sports et du tourisme de Dà Nang, Truong Thi Hông Hanh, la Chine est un marché touristique clé de la ville. Le retour de China Southern Airlines avec la ligne Shenzhen - Dà Nang marque une étape importante pour renforcer les échanges touristiques et économiques.

China Southern Airlines prévoit d'exploiter six vols aller-retour les 2, 6, 10, 14, 18 et 22 octobre.

Le directeur général de la Société par actions d'investissement et d'exploitation du terminal international de Dà Nang (AHT), Hô Thê Anh, a affirmé son engagement à fournir des services de qualité et à soutenir l’exploitation fluide de la ligne.

La reprise de cette liaison est vue comme une opportunité de coopération renforcée entre les deux villes, dans le tourisme et d’autre secteurs.

VNA/CVN