Le gouvernement presse les travaux de l’aéroport international de Long Thành

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a appelé les ministères, les agences et les entrepreneurs à accélérer la mise en œuvre de la phase 1 du projet d’aéroport international de Long Thành, soulignant la nécessité d’achever les préparatifs pour l’étalonnage et les vols d’essai techniques prévus le 19 décembre 2025.

Il a chargé le ministère de la Construction de collaborer étroitement avec les ministères concernés, le Comité populaire de la province de Dông Nai et les investisseurs du projet afin d’intensifier les inspections, d’évaluer et de mettre à jour l’avancement des travaux, et de rendre compte rapidement au Premier ministre des résultats, des difficultés et des solutions proposées, selon un document publié le 23 septembre par l’Office du gouvernement.

Trân Hông Hà a également demandé à la Société vietnamienne de gestion du trafic aérien (VATM) de demander aux entrepreneurs du projet de la composante 2 de déployer davantage de personnel, d’engins et d’unités de construction afin de respecter le calendrier prévu.

Le Comité populaire provincial de Dông Nai a été exhorté à résoudre rapidement les problèmes d’approvisionnement en matériaux de construction, à accélérer les procédures pour les carrières déjà attribuées mais non encore opérationnelles, et à garantir un approvisionnement suffisant pour le projet de composante 3 d’ici septembre. La province a également été tenue de finaliser la remise des terrains pour le projet et de finaliser la sélection des investisseurs pour le projet d’oléoduc au cours de la même période.

La Société des aéroports du Vietnam (ACV) a été invitée à intensifier les inspections, à effectuer des bilans hebdomadaires de l’avancement et à prendre des mesures rapides pour remédier aux goulots d’étranglement. Elle doit également mobiliser de la main-d’œuvre, des machines et des ressources supplémentaires, organiser des équipes de travail continues et collaborer étroitement avec les autorités de Dông Nai pour garantir un approvisionnement stable en matériaux tout en renforçant la supervision des entrepreneurs de carrières.

Par ailleurs, Vietnam Airlines a été chargée de coordonner avec l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV), VATM, ACV et d’autres parties prenantes afin d’élaborer des scénarios détaillés pour le vol technique, garantissant ainsi la sécurité et l’avancement du projet.

Les rapports des agences compétentes montrent que les principaux problèmes liés aux politiques, aux procédures, aux matériaux et à l’autorisation du site pour le projet d’aéroport et ses infrastructures de liaison ont été largement résolus. Les défis restants sont mineurs et concernent principalement la coordination et l’exécution par les autorités locales, les investisseurs et les entrepreneurs.

Compte tenu de la lourde charge de travail, de la complexité des tâches et des délais limités dans un contexte météorologique défavorable, Trân Hông Hà a souligné la nécessité pour les ministères, les localités, les investisseurs et les entrepreneurs de projets de redoubler d’efforts, de renforcer leur coordination et de rester concentrés afin de garantir l’achèvement des travaux dans les délais.

