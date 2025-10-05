Festival du film de Busan : Flying Cows, lauréat du Marché des projets asiatiques

L’œuvre Bò sua bay a remporté le Kantana Award - Picture au Marché des projets asiatiques du 30 e Festival du film de Busan. Seul représentant vietnamien parmi les 30 projets mondiaux sélectionnés, elle illustre l’essor du cinéma vietnamien sur la scène internationale.

Photo : DA/CVN

Dans le cadre du 30e Festival du film de Busan (BIFF), le Marché des projets asiatiques (Asian Project Market - APM) s’est tenu du 20 au 23 septembre, réunissant 30 films sélectionnés parmi 455 candidatures provenant de 44 pays et territoires.

C’est dans cette compétition internationale que Bò sua bay (Les vaches laitières volantes ou Flying Cows en anglais) s’est distingué en décrochant le Kantana Award - Picture, un prix récompensant l’excellence visuelle d’un projet.

Ce long-métrage est le premier film du réalisateur vietnamien Nguyên Pham Thành Dat, déjà remarqué pour son court-métrage primé Đàn cá gô (Poisson en bois et Wooden fish en anglais), qui a remporté le prix du meilleur film lors du Golden Kite Award 2024.

Les vaches laitières volantes raconte l’histoire de Trâu, un paysan pauvre dans une ferme laitière de Môc Châu, qui se voit confier la mission de voler une formule secrète pour sauver sa famille de la pauvreté. Sa rencontre avec San, la fille du propriétaire et créatrice de la formule, bouleverse ses choix entre loyauté familiale et amour. À travers ce récit mêlant drame, thriller, romance et fantastique, le film explore également la transformation sociale du Vietnam, entre agriculture traditionnelle et industrialisation.

Un fort potentiel commercial

La productrice du film Nguyên Huu Thi Tuong Vi, reconnue pour son travail sur des succès tels que Mai (film de comédie dramatique romantique du réalisateur Trân Thành) et Nhà bà Nu (La maison de Mme Nu et The House of No Man en anglais), apporte à ce projet une expertise précieuse et un fort potentiel commercial.

Avant Busan, Bò sua bay s’était déjà distingué au Festival du film asiatique de Dà Nang (DANAFF) en remportant le prix du Meilleur projet de genre, décerné par la Motion Picture Association of America (MPA).

Photo : TT/CVN

L’édition 2025 de l’APM a été marquée par une forte participation avec 726 rencontres d’affaires et 30 projets choisis. Les projets primés abordaient des thèmes tels que les inégalités sociales, le genre, la guerre, les frontières et la famille, tout en explorant divers genres. Parmi les œuvres marquantes figuraient des cinéastes émergents s’appuyant sur leurs succès passés et sur de solides coproductions internationales. En Asie, des créateurs du Vietnam, de Jordanie et des Philippines ont été récompensés.

Parmi les autres lauréats, le projet arménien Black star angel (Ange étoile noire) a remporté le prix majeur APM Busan Award, tandis que des films Heaven Helps Us ! - Que le ciel nous aide (Philippines) et Gochi (République de Corée) ont chacun obtenu deux distinctions.

Le 30e Festival du film de Busan (BIFF) s’est déroulé du 17 au 26 septembre avec de nombreuses innovations, dont le lancement du Grand Prix. Le meilleur film a été présenté lors de la cérémonie de clôture, témoignant de l’évolution dynamique du festival asiatique.

Le cinéma vietnamien a déjà été reconnu au BIFF. En 2019, Ròm de Trân Thanh Huy a remporté le prix New Currents, tandis que Memento Mori : Land (Memento Mori : Terre) de Marcus Manh Cuong Vu était finaliste dans la même catégorie en 2022.

Thuy Hà/CVN