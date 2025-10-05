Thảnh Ỷ : quand le design célèbre l’identité

La chaise Thảnh Ỷ , conçue par de jeunes designers de Hô Chi Minh-Ville, allie modernité et tradition, promouvant la préservation culturelle. Ce mobilier innovant a remporté le Prix d’Or du concours “Suivre les pas du patrimoine communautaire 2025“.

Inspirée de la culture traditionnelle d’assise au sol, pratique liée aux souvenirs familiaux et à la convivialité communautaire mais qui tend à disparaître en milieu urbain, la chaise Thảnh Ỷ incarne aussi l’esprit de détente - une invitation à vivre lentement, en harmonie avec le mode de vie “zen urbain“. Le terme “Ỷ“, issu du lexique sino-vietnamien, signifie “s’appuyer sur“, symbolisant un retour à la culture pour trouver la sérénité.

Histoire d’une assise traditionnelle

Afin de répondre aux besoins d’un espace urbain réduit, les concepteurs ont appliqué la philosophie “ hybride & légère“ - multifonctionnelle et compacte. Pesant seulement 3,5 kg, cette chaise se plie facilement et dispose d’un dossier ajustable à plusieurs niveaux, offrant une flexibilité pour des activités telles que la méditation, la dégustation de thé ou des ateliers de poterie. Son design minimaliste et brut combine du chêne et du rotin tressé à la main, garantissant à la fois solidité et respect de l’environnement.

Avant de lancer leur projet, les auteurs sont allés sur le terrain, visitant des villages artisanaux à Cu Chi et Hóc Môn. Ils ont constaté un risque élevé de disparition de savoir-faire traditionnel, en raison du manque de relève générationnelle. Les jeunes abandonnent les métiers manuels en raison de revenus trop faibles et d’un marché instable. Partant de ce constat, le groupe a conçu Thảnh Ỷ comme un produit de mobilier intérieur avec des débouchés commerciaux stables, au lieu de dépendre uniquement de commandes ponctuelles.

Ils espèrent qu’un partenariat de production à long terme permettra d’augmenter les revenus des artisans, de préserver les métiers et les motifs artisanaux traditionnels. Ce projet représente également une opportunité d’intégrer l’artisanat culturel dans les espaces de vie modernes, en valorisant l’identité vietnamienne.

Motifs traditionnels d’ethnies

Photo : CTV/CVN

Au-delà de sa fonctionnalité, Thảnh Ỷ est aussi un projet à dimension sociale, visant à sauvegarder les savoir-faire et à créer un marché durable pour les villages spécialisés dans le tressage de rotin et d’osier. Des métiers traditionnels menacés de disparition, faute de succession et de débouchés économiques. Grâce à Thảnh Ỷ, les artisans peuvent espérer une amélioration de leurs revenus, tandis que les motifs traditionnels d’ethnies telles que les Xê Đăng ou les Gia Rai peuvent être reproduits - voire personnalisés selon les demandes des clients.

Le produit ouvre ainsi une nouvelle voie : il est respectueux du travail artisanal tout en répondant aux exigences du marché contemporain.

Le projet présente trois grands potentiels : économie - créer des sources de revenus pour les artisans et contribuer à la préservation des savoir-faire ; marché - répondre à la tendance mondiale qui valorise les produits artisanaux et durables ; diffusion de l’identité - facile à intégrer dans les cafés, homestays, espaces artistiques ou événements internationaux. L’analyse financière révèle une marge brute maximale de 34,15%, démontrant la faisabilité commerciale du projet.

L’équipe créative de Thảnh Ỷ est composée de jeunes talents : Nguyễn Quỳnh Như (2004) : représentante du groupe, présen-tations et graphisme ; Trương Quang Đăng Nguyên (2004) : chef de projet, responsable de la production ; Nguyễn Yến Ny (2004) : modélisation 3D, expression des idées ; Lê Hoàng Nhi (2004) : dessin technique 2D, graphisme ; Nguyễn Thị Thanh Phương (1999) : responsable marketing et communication.

Photo : CTV/CVN

Le produit a remporté la médaille d’or du concours “Suivre les pas du patrimoine communautaire", lancé en juin 2025 dans le cadre du projet “Patrimoine connecté -Collection numérique du patrimoine", initié par le British Council et réalisé en collaboration avec TUVA Communication. Après plus de trois mois, près de 100 candidatures venues de tout le pays ont été reçues, 13 œuvres ont été finalistes, et Thảnh Ỷ a convaincu le jury par son équilibre entre fonctionnalité, identité culturelle et potentiel commercial.

Thảnh Ỷ n’est pas seulement une chaise, c’est une histoire de la manière dont la jeune génération “réinvente le patrimoine” : en préservant la culture de la position assise à même le sol, en soutenant les villages artisanaux et en diffusant l’identité vietnamienne à travers le monde. Avec la philosophie “plier la modernité - déployer le patrimoine”, ce projet promet de devenir un produit de mobilier vietnamien reconnu à l’international.

Công Bac - Xuân Lôc/CVN