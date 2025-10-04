Bac Ninh promeut le then, patrimoine mondial de l’UNESCO

Bac Ninh est une localité qui possède les pratiques du then , reconnues patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Sur cette terre riche en traditions culturelles, le then est devenu une expression culturelle appréciée par la communauté, enrichissant ainsi le patrimoine diversifié de la province.

Photo : VNA/CVN

Pour les ethnies Tày et Nùng de Bac Ninh, le then est depuis longtemps une pratique spirituelle et culturelle familière, étroitement liée à la vie communautaire. Il se décline en deux formes : le then rituel, qui préserve les éléments spirituels traditionnels, et le then récréatif, adapté à des fins artistiques et culturelles.

Donner un nouveau souffle au then

Tous les dimanches après-midi, les membres du club de chant et de dan tinh (instrument à cordes traditionnel) de Luc Ngan se réunissent à la maison de la culture de l’hameau de Câu Chet. Les aînés guident les jeunes, tandis que les chanteurs expérimentés soutiennent les nouveaux venus, tous partageant le désir de préserver et de transmettre les mélodies du then.

Selon sa vice-présidente Hà Thi Duong, le club a été fondé en 2011 par 11 membres dévoués, préoccupés par le risque de disparition du then. Aujourd’hui, il compte près de 60 membres répartis sur trois générations. Leurs activités permettent non seulement de maintenir le then vivant au sein de la communauté, mais aussi de faire découvrir ses mélodies à un public plus large grâce à des festivals et des concours.

Parmi les plus jeunes, Duong Thi Men cultive sa passion pour le then en autodidacte en ligne et en participant à des cours virtuels. "Grâce au club, je peux me produire, me connecter avec d’autres et répandre l’amour pour Then", a-t-elle fait savoir, ajoutant que c’est à la fois une joie et une source de fierté de contribuer à la préservation de cet héritage.

Sauvegarde et promotion des valeurs

Bac Ninh accorde depuis longtemps une importance primordiale à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, notamment du then. Depuis 2004, le secteur culturel provincial a mené des enquêtes, des documentations et des inventaires, identifiant des dizaines d’artisans et des centaines de praticiens. Ces travaux ont permis au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de reconnaître le then comme patrimoine culturel immatériel national en 2015.

Photo : VNA/CVN

En 2019, les pratiques du then par les groupes ethniques Tày, Nùng et Thai au Vietnam, ont été inscrites par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Suite à cette reconnaissance, Bac Ninh a mis en place des mesures globales, notamment un plan directeur pour la sauvegarde du patrimoine culturel ethnique jusqu’en 2030.

Les activités de formation se sont développées, avec des dizaines de cours attirant près de 200 apprenants. Plusieurs écoles de Son Dông et de Luc Ngan ont intégré le then à leurs cours de musique et à leurs activités parascolaires. La province compte désormais 20 clubs de then qui favorisent l’engagement communautaire, tandis que les spectacles sont associés au tourisme communautaire, contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie des habitants.

Les artisans bénéficient également d’attention et de soutien. Deux praticiens du then ont reçu le titre d’Artisan émérite et perçoivent des allocations mensuelles. Le Service provincial de la culture élabore des résolutions pour préserver le patrimoine et apporter une aide financière aux artisans et aux clubs pratiquant des pratiques reconnues par l’UNESCO.

Nguyên Van Dap, directeur adjoint du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, a souligné que la préservation du then exige des efforts collectifs. La province développe les clubs, encourage les écoles à inclure le then dans leurs activités parascolaires et intègre le patrimoine aux produits touristiques, a-t-il déclaré.

La localité promeut l’application des technologies, la numérisation de documents et la production de vidéos et de clips pour présenter le chant du then sur les réseaux sociaux. Il a souligné que Bac Ninh continuera à renforcer la gestion du patrimoine, à se conformer aux conventions internationales et aux lois nationales pour garantir que Bac Ninh reste un trésor culturel vivant et durable.

VNA/CVN