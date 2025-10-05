La Fête de la mi-automne d’un ancien Hanoï en images

À l’approche de la Fête de la mi-automne ( Têt Trung Thu ), replongeons dans l’ambiance d’Hanoï d’il y a plus d’un siècle. Une série de photographies rares, immortalisant la ferveur de cette fête en 1915 dans la rue Hàng Gai, refait surface.

Ces clichés précieux, réalisés par le photographe français Léon Busy et conservés au Musée Albert Kahn, connaissent aujourd’hui une nouvelle diffusion.

Très appréciée des enfants, la lanterne en forme de carpe est bien plus qu’un simple jouet traditionnel. Elle puise son sens dans la légende de la carpe franchissant la porte du dragon (Vũ Môn) pour se transformer en dragon, symbolisant l’effort et la persévérance sur le chemin du succès.

Selon l’Association vietnamienne du patrimoine culturel, la Fête de la mi-automne prenait traditionnellement son essor dans le vieux quartier de Hanoï, haut lieu du commerce. La rue Hàng Gai, en particulier, était réputée pour ses jouets, notamment les lanternes en forme d’animaux.

L’écrivain Hoàng Đạo Thúy a décrit cette atmosphère dans son ouvrage Phố phường Hà Nội xưa (Les anciens quartiers de Hanoï). Il raconte : "Dès le premier jour du huitième mois lunaire, toute la rue s’anime. Mères et enfants de Hanoï se rendent à Hàng Gai. Tous les magasins se transforment en échoppes vendant des jouets en papier pour la Fête de la mi-automne", citant des éléphants, chevaux en papier, lanternes en forme de lapin, crapaud, carpe-dragon, têtes de lion ou encore lanternes tournantes.

En 1909, le banquier et philanthrope français Albert Kahn (1860-940) lançait le projet des Archives de la planète, une vaste collection de documents photographiques couvrant 50 pays, grâce à la technique la plus avancée de photographie couleur de l’époque. Pour ce projet, il envoya plusieurs photographes à travers le monde, dont Léon Busy au Vietnam.

Le travail de Busy ne s’est pas limité à la Fête de la mi-automne : il a aussi immortalisé de nombreux paysages de la capitale et des portraits de femmes du Nord. En avril 2023, ses clichés ont d’ailleurs été présentés lors d’un événement consacré à Hanoï - Début d’une ville de type occidental en Asie du Sud-Est.

