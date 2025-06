Les entreprises européennes optimistes quant au potentiel de croissance à long terme du Vietnam

Le rapport sur l’indice de confiance des entreprises pour le deuxième trimestre 2025 met en lumière un environnement économique en évolution rapide. Les entreprises européennes continuent de s’adapter avec persévérance et demeurent optimistes quant au potentiel de croissance à long terme du Vietnam, tout en faisant preuve de prudence face aux évolutions complexes du marché mondial.

Photo : VNA/CVN

Selon le rapport, bien que l’ICE pour le deuxième trimestre 2025 ait atteint 61,1 - un léger recul par rapport au trimestre précédent dans un contexte d’instabilité mondiale croissante - la tendance générale reste celle d’un optimisme mesuré, malgré les fluctuations internationales et certains obstacles internes temporaires dans le processus de réforme. Les entreprises européennes conservent leur confiance dans les perspectives économiques à long terme du Vietnam.

En détail, 72% des entreprises interrogées se disent prêtes à recommander le Vietnam comme destination d’investissement à fort potentiel.

Il est également à noter que 70% d’entre elles n’ont enregistré aucun impact financier spécifique, tandis que 5% ont déclaré un bénéfice net au moment de l’enquête. Seules 15% ont signalé des conséquences financières négatives, telles que des pénalités pour rupture de contrat, des retards ou annulations de commandes, ou la nécessité de renégocier les prix.

Bruno Jaspaert, président d’EuroCham Vietnam, a souligné que, dans un contexte de redéfinition des chaînes d’approvisionnement mondiales sous l’effet des tensions géopolitiques, la traçabilité claire et vérifiable des produits représente aujourd’hui un avantage concurrentiel déterminant. Depuis le 5 mai 2025, le ministère de l’Industrie et du Commerce est chargé de la délivrance des certificats d’origine (C/O), avec pour objectif d’accélérer la transformation numérique à plusieurs étapes clés. Cette réforme est particulièrement saluée par les entreprises européennes, car elle promet de simplifier les procédures administratives, de réduire les délais de traitement et de renforcer l’intégration aux systèmes douaniers électroniques et à la signature numérique.

La transformation numérique ne vise pas seulement à alléger les formalités, mais constitue également un levier stratégique pour positionner le Vietnam comme un partenaire commercial fiable, capable de répondre aux exigences des activités commerciales de nouvelle génération. Si le pays parvient à développer une chaîne d’approvisionnement nationale solide et à augmenter la part des produits fabriqués localement, il renforcera significativement sa compétitivité internationale, selon Bruno Jaspaert.

Photo : VNA/CVN

Selon l’enquête, 56% des entreprises européennes participantes - principalement des grandes entreprises - déposent un certificat d’origine (C/O) chaque mois et considèrent cet outil comme essentiel pour maintenir leur résilience dans un environnement commercial complexe. Ce document représente non seulement un avantage tarifaire, mais constitue également un gage de crédibilité pour les partenaires internationaux, en matière de traçabilité, de conformité et de réputation dans le commerce moderne.

Les données d’EuroCham montrent que les avantages de l’accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (EVFTA) varient selon la taille des entreprises. Les grandes entreprises bénéficient davantage des exportations de l’UE vers le Vietnam, tandis que les petites et moyennes entreprises jouent un rôle clé dans la promotion des échanges bilatéraux, notamment dans le sens Vietnam - UE.

L’une des évolutions les plus marquantes de l’année écoulée est la forte progression du nombre d’entreprises considérant les incitations tarifaires comme un avantage majeur de l’EVFTA : de 29% au deuxième trimestre 2024 à 61% au deuxième trimestre 2025. Cette hausse reflète l’efficacité de la feuille de route pour la réduction progressive des droits de douane, ainsi qu’une meilleure utilisation des dispositions préférentielles de l’accord.

À bien des égards, l’EVFTA illustre ce qui peut être accompli lorsque les réformes vont de pair avec un engagement actif du milieu des affaires. Pour tirer pleinement parti de cette dynamique, le Vietnam doit continuer à garantir la clarté et la cohérence dans la mise en œuvre, non seulement pour améliorer l’accès au marché, mais aussi pour assurer un environnement d’investissement durable et fiable.

VNA/CVN