Hô Chi Minh-Ville accueille le Prix international de la créativité et de l'innovation

La cérémonie mondiale du Prix international de la créativité et de l'innovation (ICIA) a débuté à l'Université d'économie d'Hô Chi Minh-Ville (UEH). C'est la première fois qu'un événement mondial dédié à l'éducation et à l'innovation se déroule au Vietnam.

L'ICIA 2025 a réuni 271 étudiants, 93 enseignants et 30 startups internationales provenant de 20 pays. Cet événement annuel, organisé conjointement par l'organisation indonésienne Krya Global Education, l'École de technologie et de design de l'UEH et le Centre national de soutien aux startups du ministère des Sciences et de la Technologie, constitue une plateforme mondiale permettant aux étudiants et aux jeunes entrepreneurs de valoriser leur créativité, de tisser des liens et d'apprendre auprès d'experts et de startups du monde entier.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le 25 avril, la Professeure agrégée Trinh Thuy Anh, vice-rectrice de l'École de technologie et de design de l'UEH, a souligné que le développement de la pensée créative, de la capacité d'innovation et de l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes était devenu une priorité stratégique nationale.

Elle a expliqué que ICIA Global 2025 est une initiative éducative mondiale qui encourage non seulement l'éducation STEM/STEAM auprès des enfants d'âge scolaire, mais crée également des opportunités pour les jeunes talents de se confronter aux défis mondiaux par le biais de projets de startups, d'applications technologiques et de réflexions innovantes au service du développement durable.Il s'agit d'une véritable plateforme d'apprentissage pour les jeunes créateurs, à travers une série d'expériences en créativité et en innovation, organisées sous forme de concours et d'activités collaboratives, a-t-elle précisé.

Stimuler l'innovation

L'événement de trois jours propose de nombreuses activités académiques, des expériences pratiques et des opportunités de réseautage.Des étudiants et enseignants internationaux ont ainsi exploré les programmes de formation, les espaces académiques des laboratoires technologiques, ainsi que les initiatives favorisant l'innovation et l'entrepreneuriat à l'École de technologie et de design de l'UEH.

Les startups participantes ont partagé leurs parcours entrepreneuriaux, leurs modèles innovants, les défis rencontrés et la manière dont elles allient théorie et pratique dans leurs activités.

Des experts de la République de Corée, d'Indonésie et du Vietnam ont également participé à la discussion "Startup & ICIA INNO", abordant les nouvelles intersections entre la technologie et les sciences humaines afin de stimuler l'innovation.

Durant l'événement, un programme de formation à l'innovation basé sur les approches STEM/STEAM a été mis en place pour aider les étudiants et les enseignants à renforcer leurs compétences en développement d'idées, en présentation et en travail d'équipe.

Plus de 130 projets étudiants et 30 startups ont présenté leurs idées lors de l'exposition de projets créatifs et de l'échange de startups, créant ainsi un espace d'opportunités pour les investisseurs et favorisant la promotion des initiatives internationales.

