Hô Chi Minh-Ville : Lieu de convergence de la force de l’unité nationale

Le Parti et l’État ont toujours placé la construction de l’unité nationale au premier plan, considérant ce principe comme un facteur décisif de stabilité et de développement durable. Le Comité du Parti, les autorités et la population de Hô Chi Minh-Ville considèrent les Vietnamiens d’outre-mer comme une composante inséparable et une ressource essentielle de la communauté nationale.

>> Professeur Trân Đông A : d’officier à député

Photo : VNA/CVN

Certains Vietnamiens de l’étranger, ayant travaillé sous l’ancien régime, ont choisi de rester pour contribuer à la reconstruction de la ville. C’est le cas du Professeur Trân Dông A, né dans une famille de tradition résistante. À 11 ans, son père l’emmène à Saïgon, et la famille doit vivre dans la séparation. Après des études de médecine, il est contraint de rejoindre l’armée et devient médecin militaire sous le gouvernement de la République du Vietnam.

Après la libération, il est soumis à un programme de rééducation de plus de deux ans, qu’il accepte de bon gré. Six mois plus tard, il est nommé chef de service à l’Hôpital pour enfants n°2, avant de devenir directeur adjoint. Entre 1981 et 1982, bien qu’il ait eu la possibilité d’émigrer officiellement aux États-Unis, il décline l’offre : "Les enfants vietnamiens ont besoin de moi." Il confiera plus tard : "Ce fut une décision historique, capitale dans ma vie. Je suis heureux de l’avoir prise."

Autre exemple, celui du Dr. Luong Bach Vân : après 18 ans de vie et d’études en France, elle décide en 1978 de revenir au Vietnam avec sa famille. Ce retour "à contre-courant" marque un tournant dans sa vie. Aujourd’hui encore, elle se dit fière d’avoir modestement contribué à poser les fondations du pays actuel.

Ce ne sont là que quelques exemples parmi des milliers, voire des dizaines de milliers, de Vietnamiens qui ont choisi de rester ou de revenir pour participer à l’édification nationale. Hô Chi Minh-Ville a su mettre en œuvre des politiques flexibles et créer un environnement ouvert, facilitant la participation des intellectuels de l’étranger à des activités de recherche, de formation et de conseil politique. On peut citer les forums "Vietnamiens d’outre-mer : idées pour une ville intelligente" ou encore "Unis pour la mer et les îles de la Patrie".

Aujourd’hui, environ 500 experts et intellectuels vietnamiens sont revenus travailler dans la ville. Celle-ci les invite régulièrement à contribuer à des séminaires et projets stratégiques, comme le Dr. Dang Luong Mô, le Professeur Hà Tôn Vinh ou le Dr. Nguyên Dinh Uyên. D’autres sont aussi entrepreneurs, apportant innovations technologiques et capitaux, comme le Dr.Nguyên Huu Lê ou le Professeur Phan Toàn Thang.

D’après le Service des affaires étrangères de la ville, Hô Chi Minh-Ville entretient des liens directs avec plus de 2,8 millions de Vietnamiens d’outre-mer, représentant près de 50% du total mondial. Le montant des transferts de fonds y a atteint un record, représentant à lui seul 55% du total national : 9,4 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 140 millions par rapport à 2023. Ces chiffres confirment le rôle central de la ville dans la connexion avec la diaspora et le renforcement de l’unité nationale.

Ville de la compassion

Parallèlement au développement économique, la tradition d’humanité et de solidarité constitue une valeur culturelle profondément ancrée dans la vie des habitants de Hô Chi Minh-Ville. Dès les premières années, la ville a lancé des mouvements de reconnaissance, de lutte contre la faim et de réduction de la pauvreté, mis en place des centres de formation professionnelle pour les handicapés, ainsi que des structures de soins pour les enfants atteints du VIH/SIDA. Elle est aussi la première à avoir créé un modèle d’hôpital gratuit pour les plus démunis.

Ces dernières années, la ville a renforcé ses investissements dans les domaines culturels, littéraires et artistiques afin de répondre à la demande croissante de la population. Elle s’efforce d’améliorer les institutions culturelles et sportives, de promouvoir les valeurs de la famille vietnamienne, tout en entretenant l’esprit de solidarité et d’entraide au sein de la société.

La ville accorde également une attention constante au développement social durable, à travers des politiques de protection sociale ciblant les groupes vulnérables. Projets de logement pour les familles à faibles revenus, formations professionnelles, aides aux étudiants en difficulté : autant de mesures concrètes visant à réduire les inégalités et favoriser l’inclusion.

Durant la pandémie de COVID-19, Hô Chi Minh-Ville a été la localité la plus touchée du pays, avec plus de 20 000 décès et des pertes économiques immenses. Mais au cœur de cette épreuve, de nombreuses valeurs humaines se sont révélées : les soldats de la première ligne sanitaire, les bénévoles anonymes, les habitants solidaires. La ville a vu naître des initiatives inédites comme les distributeurs automatiques de riz, de nourriture ou de médicaments.

Grâce à son esprit de solidarité et son attachement au principe de "lutter contre l’épidémie comme contre un ennemi", toute la population a contribué à contenir la crise sanitaire et à ramener la ville vers une "nouvelle normalité" dans la production, le commerce et la vie quotidienne.

Photo : VNA/CVN

Fière de porter le nom de l’Oncle Hô, Hô Chi Minh-Ville est également la première localité à avoir construit un Espace culturel Hô Chi Minh, incarnant ses pensées, sa moralité et son style. Plus de 5.000 structures ont déjà vu le jour, apportant des changements profonds dans les institutions, les écoles et la vie quotidienne.

Depuis 50 ans, Hô Chi Minh-Ville poursuit son développement, tant sur le plan économique que social. Ce qui fait sa force, c’est l’affection qui unit ses habitants. Elle est le point de convergence de communautés venues de tout le pays. Cette diversité culturelle ne dilue pas l’unité, elle la renforce. L’harmonie entre les groupes communautaires est l’une des valeurs fondatrices de l’identité de la ville.

De nombreux programmes solidaires y ont vu le jour : Cœur d’amour, Ticket d’amour pour les travailleurs, Maison chaude, Campagne de bénévolat du printemps, Soutien aux candidats, Illumination des rêves des jeunes, ou encore Pour le sourire des enfants.

Le Dr.Bùi Thi Ngoc Trang, ancienne directrice adjointe de l’Académie des fonctionnaires de Hô Chi Minh-Ville, souligne : "La compassion est une valeur culturelle typique de cette ville." "En effet, c’est ici qu’a été mis en place le premier programme de réduction de la pauvreté. Depuis, l’objectif de "réduction durable de la pauvreté"" est devenu une priorité partagée par l’ensemble des acteurs politiques et sociaux.

Forte de sa base de développement solide, de sa créativité, de sa solidarité et de sa coopération constante, Hô Chi Minh-Ville est aujourd’hui une terre d’accueil où convergent de grandes valeurs humaines, animée par un esprit communautaire toujours plus fort.

Truong Giang/CVN