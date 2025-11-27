La transition écologique, moteur de l’avenir

Le journal Tài chinh - Dâu tu (Finances et Investissement) a organisé, jeudi 27 novembre à Hanoï, un colloque sur le thème "Moteur de l'ère durable".

"Le colloque d’aujourd’hui se tient juste après la 30e conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP30) au Brésil, afin d'examiner des solutions pour lutter contre le changement climatique et promouvoir l'équité dans ce domaine", a dit Pham Van Hoành, rédacteur en chef du journal Tài chinh - Dâu tu.

Il a souligné : "Le monde, y compris le Vietnam, est confronté à la pire crise climatique jamais connue. Le mois dernier encore, les typhons qui ont ravagé les provinces du Nord et du Centre, provoquant de graves inondations et de lourdes conséquences pour le Vietnam, en sont un exemple frappant. Plus que jamais, nous devons continuer d'agir pour un monde plus vert, pour un Vietnam plus pacifique et plus sûr".

Actuellement, dans un contexte international complexe, les pays se transforment profondément face à la 4e Révolution industrielle et à l'impératif d'une croissance verte et neutre en carbone. Pour le Vietnam, il s'agit à la fois d'un défi et d'une opportunité de promouvoir l'innovation en matière de modèles de croissance, d'améliorer la compétitivité nationale et de consolider sa position dans la chaîne de valeur mondiale.

Vietnam vers une transition verte

"Ces dernières années, et plus particulièrement en 2025, le Vietnam a entrepris des réformes stratégiques profondes et proactives afin de s'adapter à la réalité et d'assurer un développement durable. Son Parti et son gouvernement s'efforcent de promouvoir un nouveau modèle de croissance, axé sur le développement du secteur privé, l'innovation et le développement scientifique et technologique, ainsi que sur des transformations en profondeur", a déclaré Nguyên Duc Tâm, vice-ministre des Finances.

Selon le vice-ministre, parallèlement à la transformation numérique, la transition écologique constitue une orientation stratégique que le gouvernement vietnamien poursuit résolument. Conformément aux directives du Premier ministre, le ministère des Finances a publié et mis en œuvre la Liste de classification verte, un outil politique essentiel pour identifier, évaluer et promouvoir les projets d'investissement respectueux de l'environnement. "Il s'agit d'une avancée majeure dans la mise en place d'un cadre juridique pour le marché financier vert, contribuant à mobiliser efficacement les ressources nationales et étrangères en faveur du développement durable".

D'après les statistiques, depuis le début de l'année, la valeur totale des obligations vertes émises sur le marché intérieur a augmenté de plus de 60% par rapport à la même période, témoignant de la confiance des investisseurs dans l'engagement du gouvernement et des entreprises vietnamiennes en faveur du développement durable.

La transition écologique n'est pas seulement une nécessité mondiale, mais aussi une opportunité pour les entreprises vietnamiennes de restructurer leurs stratégies de développement, de minimiser les risques, d'accroître leur efficacité énergétique et de conquérir les marchés internationaux.

"La transformation numérique et la transition écologique ne sont pas deux objectifs distincts, mais deux processus parallèles qui se soutiennent et se renforcent mutuellement. Si la première nous fournit les outils technologiques nécessaires à une gestion efficace, transparente et rapide, la seconde nous guide vers un développement durable, humain et responsable pour les générations futures. Ces deux processus créeront une synergie puissante, permettant au Vietnam de s'engager résolument sur la voie de l'industrialisation, de la modernisation et d'une intégration internationale approfondie", a affirmé le vice-ministre.

Technologies au service du durable

Lors de ce colloque, les experts et entreprises ont partagé des perspectives multidimensionnelles, riches et diversifiées sur les responsabilités et les actions à entreprendre pour renforcer la résilience des entreprises et de l'économie face aux crises énergétiques et climatiques futures, contribuant ainsi à la construction d'une économie verte et à la réalisation de l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050.

Larry Lee Chio Lim, directeur général adjoint de la compagnie par actions de la bière, de l’alcool et des boissons rafraichissantes de Saigon (Sabeco), a partagé : "Nous comptons actuellement 25 brasseries et plus de 200 000 points de vente à travers le Vietnam. Nous avons utilisé 40,54% d'énergies renouvelables dans notre production, réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 9,3 % et amélioré son intensité de consommation d'eau de 7,3%, tout en proposant des emballages primaires 100% recyclables ou réutilisables”.

Il a ajouté : "Chez Sabeco, nous avons repensé notre modèle opérationnel autour de cinq leviers interconnectés : la réduction du carbone dans l’énergie, les emballages circulaires, la gestion de l’eau, les pratiques ESG (pratiques environnementales, sociales et de gouvernance), la résilience des communautés et la chaîne d’approvisionnement".

D’après Lee Leong Seng, directeur du développement immobilier résidentiel de Keppel Vietnam, cette compagnie veille à ce que tous ses projets immobiliers respectent les normes de construction durable. "Nous mettons en œuvre des solutions intelligentes et durables permettant d'économiser l'énergie et l'eau, telles que des équipements économes en énergie, des systèmes de refroidissement intelligents et des applications d'énergies renouvelables, comme les systèmes d'énergie solaire installés dans les bâtiments commerciaux de Keppel. Ces efforts ont contribué à inciter les entreprises vietnamiennes à mettre en œuvre davantage d'initiatives vertes, favorisant ainsi un écosystème vert florissant".

Keppel considère le Vietnam comme un marché de croissance clé et un emplacement stratégique dans son plan de développement urbain durable en Asie. Alors que le Vietnam accélère sa feuille de route vers la neutralité carbone d'ici 2050, Keppel y voit une formidable opportunité de proposer ses solutions et services durables.

Selon Vu Thai Truong, chef du département Changement climatique du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, les résolutions N°57, N°59, N°66 et N°68 du Bureau politique constituent un socle institutionnel essentiel pour la prochaine phase du développement du Vietnam. Elles reflètent non seulement les orientations du gouvernement, mais envoient également un signal fort au marché : le secteur privé jouera un rôle central dans la construction d'une croissance verte et l'innovation du modèle économique. Identifier les entreprises privées comme le principal moteur de cette transition contribue à renforcer la confiance, à dynamiser les investissements et à promouvoir une transition écologique fondée sur le marché.

"L’économie circulaire n’est pas une simple tendance, mais une condition indispensable à la réalisation des objectifs de développement durable et à l’intégration internationale du Vietnam. Le PNUD s’engage à accompagner le Vietnam dans cette transition - de l’élaboration des politiques à leur mise en œuvre, de l’innovation à la mobilisation des ressources - afin de bâtir ensemble un avenir vert et durable", a-t-il déclaré.

Considérant le développement durable comme une solution essentielle pour les entreprises souhaitant conquérir les marchés et satisfaire leurs clients, Thai Lai Pham, président et directeur général de Siemens en ASEAN et au Vietnam, a confié : "La technologie est un facteur déterminant pour la réalisation des objectifs de développement durable par les entreprises. En particulier, l'intelligence artificielle (IA) est considérée comme l'une des technologies du XXIe siècle. Elle est comparable à l'électricité au siècle dernier en contribuant à transformer en profondeur le monde des affaires et à atteindre les objectifs de développement durable".

Texte et photos : Quê Anh/CVN