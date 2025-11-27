Électronique

Le Vietnam consolide sa place dans les chaînes d'approvisionnement mondiales

>> L’électronique domine le commerce extérieur vietnamien

>> Incitations fiscales pour les fabricants d’équipements électroniques

>> Dà Nang renforce ses investissements dans la conception de puces et l'IA

Selon les données préliminaires des douanes, au 15 novembre 2025, la valeur totale des exportations électroniques du pays approchait les 143 milliards de dollars. Les ordinateurs, produits électroniques et composants représentaient 92,13 milliards de dollars (+48,3 %), tandis que les téléphones et composants atteignaient 50,83 milliards de dollars (+5 % sur un an).

Photo: VNA/CVN

L'augmentation absolue s'élève ainsi à 32 milliards de dollars, un niveau inédit, contribuant largement à la croissance globale des exportations vietnamiennes, qui dépassent désormais 410 milliards de dollars. En seulement dix mois, les exportations électroniques ont déjà surpassé de 16,5 milliards de dollars le total de l'année 2024.

L'électronique s'affirme comme l'un des piliers de la croissance nationale, représentant plus de 30 % des exportations industrielles, avec 126,5 milliards de dollars enregistrés en 2024.

Selon Dô Thi Thuy Huong, membre du comité exécutif de l'Association des industries électroniques du Vietnam (VEIA), le pays est passé d'une économie de sous-traitance à un centre de production intelligente, attirant des centaines de milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) de géants tels que Samsung, Intel ou Foxconn.

Les usines, dont les investissements varient de dizaines de millions à de milliards de dollars, permettent au Vietnam de maintenir un niveau annuel d'exportations électroniques supérieur à 100 milliards de dollars. Le secteur emploie plus de 1,5 million de travailleurs qualifiés et stimule la fabrication locale de composants, désormais internalisée à hauteur de 40 à 50 % dans certains segments.

La progression de cette année reflète un repositionnement profond des chaînes d'approvisionnement mondiales : le recul de l'inflation américaine, la stabilisation des taux d'intérêt et la fin du cycle de déstockage ont relancé les commandes. Les capacités d'approvisionnement du Vietnam continuent d'être reconnues par les principaux importateurs.

Les critères ESG, une exigence incontournable

Les marges de croissance restent importantes, mais les exigences en matière de développement durable s'intensifient. Lors d'un récent séminaire sur les chaînes d'approvisionnement ESG, la VEIA a rappelé que le respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance est désormais obligatoire. L'Union européenne et de grands acheteurs mondiaux appliquent strictement ces normes, devenues essentielles dans l'industrie électronique.

Les entreprises doivent garantir une chaîne d'approvisionnement verte et transparente, gérer les émissions de carbone, protéger les données, prévenir la corruption et renforcer leur responsabilité sociale. Les grands groupes fixent des objectifs ambitieux : Apple vise la neutralité carbone d’ici 2030, LG en 2050, Samsung et Panasonic le Net Zero en 2050, tandis que Sony ambitionne 100 % d'énergie neutre en carbone dès 2030.

Selon Trân Duc Tùng, directeur de Hanel PT, investir dans la transition vers une production conforme aux normes ESG est coûteux, mais indispensable pour conserver sa position dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Un rapport de PwC Vietnam indique que 80 % des entreprises ont déjà engagé une démarche ESG et que 90 % des décisions d'investissement reposent désormais sur des actifs immatériels, tels que la réputation ou les engagements durables.

Face à ces pressions, la VEIA s'emploie à standardiser les critères ESG, à mettre en relation les entreprises vietnamiennes avec les chaînes d'approvisionnement mondiales et à élaborer des politiques favorisant une production durable, transformant ainsi ces exigences en avantage compétitif pour le secteur électronique du pays.

VNA/CVN