Ouverture du 13e Forum populaire Vietnam - Chine à Hanoï

Le 24 novembre au matin à Hanoï, l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, en coopération avec l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger (APCAE), a organisé le 13 e Forum populaire Vietnam - Chine.

Dans son discours d’ouverture, Phan Anh Son, président de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, a souligné que le Forum populaire Vietnam - Chine constitue un important mécanisme d’échanges entre les peuples, visant à promouvoir la coopération et la compréhension mutuelle entre les deux pays. Le forum contribue à renforcer la confiance politique et à consolider une base sociale solide entre les deux nations.

Photos : VNA/CVN

Phan Anh Son a indiqué que, dans un contexte mondial en profonde mutation, l’amitié Vietnam - Chine joue un rôle essentiel pour promouvoir les relations entre les peuples et contribuer à la paix et à la stabilité dans la région et dans le monde.

S’exprimant lors du forum, l’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, a rappelé les jalons historiques de l’amitié et de la coopération bilatérales. Il a affirmé que l’amitié Chine - Vietnam constitue une force motrice permettant aux deux pays de poursuivre leur objectif de développement et d’enrichissement.

Soulignant le rôle du Forum populaire Vietnam - Chine ces dernières années, Sun Xueqing, vice-président de l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger, a déclaré que, malgré les évolutions complexes de la situation mondiale, le forum demeure un "messager fidèle" reliant les peuples des deux pays, favorisant la confiance mutuelle et de nombreuses convergences de vues.

Le 13e Forum populaire Vietnam - Chine se déroule du 23 au 27 novembre, comprenant plusieurs activités à Hanoï et dans la province de Quang Ninh.

VNA/CVN