Rôle majeur des jeunes entrepreneurs dans l'innovation et la transformation numérique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté, ce jeudi matin 27 novembre à Hanoi, les jeunes entrepreneurs vietnamiens à faire preuve d'avant-gardisme dans l'innovation, la transformation numérique et l'intégration internationale.

Intervenant lors du VIIIe Congrès national de l'Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam pour le mandat 2025-2030, le chef du gouvernement Pham Minh Chinh a souligné le rôle crucial de ce secteur dans l'entrée du pays dans une nouvelle ère de développement.

Photo : VNA/CVN

Dressant un tableau des réalisations économiques après près de 40 ans de Renouveau, le Premier ministre a noté que le Vietnam s'apprêtait à rejoindre le groupe des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, avec un PIB estimé à plus de 510 milliards de dollars en 2025 et un revenu par habitant avoisinant les 5.000 dollars. Il a rappelé que le secteur des entreprises, qui compte plus d'un million d'entités, contribue désormais à plus de 60% du PIB, qualifiant cette communauté de "force productive matérielle principale" de l'économie nationale.

Face aux défis et opportunités de la conjoncture mondiale, le Premier ministre a défini six axes prioritaires pour la communauté des affaires. Il a insisté sur la nécessité d'être "pionnier" dans l'application des sciences et technologies, notamment l'intelligence artificielle, les données massives et les semi-conducteurs, ainsi que dans la transition verte et l’économie circulaire.

Le dirigeant vietnamien a également appelé les entrepreneurs à participer activement à l'élaboration des politiques, à renforcer les liens entre les secteurs privé, public et les investissements directs étrangers (IDE), tout en maintenant une forte responsabilité sociale.

Il a plaidé pour l'émergence d'une classe d'entrepreneurs dotés d'un "cœur pur, d'un esprit clair et de grandes ambitions", capables de porter la marque Vietnam sur la scène mondiale.

Réaffirmant l'engagement de l'État en tant que "facilitateur", le chef du gouvernement a promis de poursuivre la réforme institutionnelle selon le principe de "politiques ouvertes, infrastructures fluides et gestion intelligente", visant à réduire les coûts de conformité et à lever les goulots d'étranglement pour les entreprises.

Sous le mot d'ordre "Pionnier de l'innovation - Création de valeur - Pas ferme vers la nouvelle ère", l'association s'est fixé des objectifs ambitieux pour le prochain quinquennat. L'association vise une contribution de ses membres à hauteur de 15% du PIB national et la création de 8 millions d'emplois. Le plan stratégique inclut également la formation de 10.000 Pdg, la numérisation de 80% des entreprises membres, le soutien à la transformation de 50.000 ménages commerciaux en entreprises, ainsi que l'accompagnement de 1.000 sociétés dans l'adoption de l'IA.

Lors du mandat précédent (2022-2025), les entreprises membres ont généré un chiffre d'affaires annuel de plus de 40 milliards de dollars. Pour ce nouveau mandat, le Congrès a élu un comité de 135 membres, reconduisant Dang Hông Anh à la présidence de l'association.

L'événement a également été marqué par une dimension humanitaire. Avant l'ouverture, une minute de silence a été observée en mémoire des victimes des récentes catastrophes naturelles. Faisant preuve de solidarité, l'Association a annoncé une aide d'urgence de 6 milliards de dongs destinée à six provinces touchées par les intempéries, illustrant l'esprit de "responsabilité sociale" prôné par les autorités.

VNA/CVN