Transition verte, clé de l'intégration des entreprises vietnamiennes

Le Vietnam émerge comme un centre de production et d'exportation dynamique, apprécié des multinationales pour son environnement des affaires stable, sa main-d’œuvre qualifiée et sa grande capacité d'adaptation. Cependant, les entreprises font face à divers défis, notamment en matière d'environnement et de transition verte, lorsqu'elles cherchent à s'étendre sur les marchés internationaux.

Le Vietnam s'affirme comme un point central des chaînes d'approvisionnement mondiales grâce à sa capacité de production exceptionnelle, sa main-d'œuvre qualifiée, un environnement d'investissement stable et une intégration rapide. C'est ce qu'a souligné Global Sources - la principale plateforme B2B mondiale basée à Hong Kong - lors du séminaire "Global Sourcing Outlook 2025 : Turning Economic & Trade Shifts Into Export Growth for Vietnamese Suppliers" (Perspectives d'approvisionnement mondial 2025 : Transformer les mutations économiques et commerciales en croissance des exportations pour les fournisseurs vietnamiens), organisé début novembre 2025 à Hô Chi Minh-Ville.

Selon Global Sources, le Vietnam participe désormais à plus de 17 accords de libre-échange (ALE), ouvrant l'accès à des marchés majeurs tels que les États-Unis, l'Europe, le Japon et le Moyen-Orient.

Le Professeur et Docteur Vo Xuân Vinh, doyen de l'Institut de recherche commerciale de l'Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville, affirme que ces ALE constituent de nouveaux moteurs de croissance, mais qu'une intégration profonde dans les chaînes d'approvisionnement mondiales exige le respect strict des normes environnementales, de sécurité alimentaire et de traçabilité.

Edwin Law, directeur exécutif de la Chambre de Commerce australienne au Vietnam (AusCham Vietnam), estime que le Vietnam occupe un rôle croissant dans le commerce mondial. Les acheteurs internationaux recherchent des entreprises offrant une qualité stable, une production durable, une gouvernance transparente et un respect rigoureux des normes ESG (environnement, social et gouvernance).

Les principaux critères recherchés chez les fournisseurs vietnamiens incluent ainsi la qualité constante, la durabilité de la production, la transparence de la gouvernance et la conformité aux normes ESG (environnement, social et gouvernance).

La transformation verte, une voie inévitable

La transition verte n'est plus une option mais une obligation. Dans le contexte de restructuration mondiale des chaînes d'approvisionnement, la double transformation - verte et numérique - devient un moteur de croissance, permettant aux entreprises vietnamiennes d'élargir leurs marchés et de développer leurs marques d'exportation. Les entreprises doivent faire preuve d'initiative, d'innovation et investir dans des modèles de production-consommation-recyclage circulaires.

Selon le Professeur Vo Xuân Vinh, les nouvelles normes de durabilité de l'Union européenne, du Japon et de la République de Corée imposent des réductions strictes des émissions de carbone. Parallèlement, le cadre juridique vietnamien concernant la finance verte, les crédits carbone et le recyclage est encore en voie de perfectionnement.

L'un des principaux défis réside dans le passage des normes ESG d'un caractère volontaire à une obligation de divulgation complète, exigeant une transparence totale sur la chaîne d'approvisionnement, des matières premières à la responsabilité sociale et à l'impact environnemental.

La mise en œuvre de la politique de "Responsabilité élargie du producteur" (EPR) constitue une solution clé pour promouvoir l'économie circulaire, protéger l'environnement et permettre aux entreprises vietnamiennes de surmonter les obstacles environnementaux, de se développer durablement et de s'intégrer pleinement aux chaînes d'approvisionnement mondiales.

EPR - un outil moderne de gestion environnementale, est un mécanisme adopté par de nombreux pays pour responsabiliser les producteurs et importateurs dans la collecte, le recyclage et le traitement des produits et emballages après usage.

Selon Nguyên Thành Yên, chef adjoint du Bureau de politique juridique du Département de l'environnement, les entreprises jouent un rôle central dans la mise en œuvre de l'EPR et dans le développement de l’économie circulaire - une alternative incontournable au modèle linéaire traditionnel. L'EPR constitue non seulement une obligation légale, mais aussi une opportunité pour les entreprises de se transformer durablement, d'améliorer leur image de marque et de renforcer leur compétitivité internationale.

Transformation double - clé de la durabilité des entreprises

Hoàng Quang Phong, vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI), a rappelé lors du forum "Transformation double - moteur de la croissance économique : perspectives de la politique à la pratique", fin octobre 2025 à Hanoï, que dans le contexte de la mondialisation et de la quatrième révolution industrielle, la double transformation - numérique et verte - est essentielle pour renforcer la compétitivité et assurer le développement durable.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'usage des technologies numériques et des systèmes de gestion énergétique intelligents peut réduire de 10 à 15% les coûts opérationnels, augmenter de 20% la productivité et diminuer de 5 à 8% les émissions de CO₂ par an.

Sur le terrain, ces transitions s'intensifient dans le secteur manufacturier, contribuant à améliorer la performance interne des entreprises et à soutenir les engagements nationaux en matière de développement durable et de neutralité carbone (Net Zero).

Nguyên Hông Hiên, directeur du Service des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique au sein de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti, a également souligné le rôle déterminant de ces transformations pour accélérer le développement durable du Vietnam et viser une croissance à deux chiffres fondée sur la productivité, la technologie et l'innovation.

Pour les entreprises, la transition verte permet d'économiser l'énergie, de réduire les émissions, d’optimiser les ressources et de répondre aux standards ESG toujours plus exigeants.

"La transformation double - numérique et verte - n'est pas un simple slogan, mais une orientation inévitable pour que les entreprises vietnamiennes atteignent une croissance à deux chiffres et s'internationalisent. Elle leur permet également d'accroître leur productivité, de réduire leurs coûts, d'élargir leurs marchés, d'améliorer leur compétitivité et de contribuer à la réalisation des engagements du Vietnam en matière de neutralité carbone d'ici 2050", a souligné Nguyên Hông Hiên.

Pham Hông Quât, directeur de l'Agence nationale pour les startups et l'entrepreneuriat technologique du ministère des Sciences et des Technologies, estime que les transitions numérique et verte doivent être mises en œuvre simultanément pour optimiser les ressources et assurer un développement durable.

Il rappelle que la transformation est avant tout une mutation du modèle d’affaires, et non la simple application de technologies. Aujourd'hui, la transition numérique évolue vers l'IA et les modèles d'écosystèmes. L'élément humain reste décisif dans la double transition.

En combinant numérique et vert, les entreprises vietnamiennes peuvent restructurer leurs opérations, accroître leur productivité, conquérir de nouveaux marchés et renforcer leur image de marque nationale. Cette approche permet au Vietnam non seulement de produire plus efficacement, mais aussi de se rapprocher des standards internationaux en matière de gouvernance, d'environnement et de technologie, facilitant ainsi son intégration dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

VNA/CVN