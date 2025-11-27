Vietnam - Australie : coopération en matière d'investissement financier

Le Dialogue sur la politique financière Vietnam - Australie 2025 se tient les 27 et 28 novembre à Hanoï, selon le plan d’action sur la mise en œuvre du Protocole d'accord (MOU) signé entre le ministère vietnamien des Finances et le Trésor australien pour la période 2024-2028.

>> Le PM vietnamien propose quatre priorités clés pour le partenariat ASEAN - Australie

>> Forum d'affaires vietnamien en Australie

Photo : VNA/CVN

Ce forum important vise à intensifier les échanges et le partage d'expériences et à promouvoir la coopération financière bilatérale, conformément au Partenariat stratégique intégral établi entre les deux nations.

Lors de l’ouverture, Duong Hung Cuong, chef adjoint du Département de la gestion de la dette et des relations économiques extérieures du ministère des Finances, a souligné que cet événement reflétait l’engagement des deux parties à approfondir leurs liens financiers dans le cadre du Partenariat stratégique intégral Vietnam - Australie.

Le représentant vietnamien a exprimé sa haute appréciation pour l’expertise du Trésor australien en matière de gestion des finances publiques, couvrant la politique budgétaire et économique, la création d’un climat d’investissement favorable, la réforme fiscale et le développement d’un marché financier vert et durable. Hanoï souhaite partager des expériences avec l'Australie en la matière.

De son côté, l’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird, a souligné que Canberra considérait ce cadre de dialogue comme une plateforme essentielle pour renforcer la coordination des politiques économiques, en particulier dans un contexte mondial volatil.

La diplomate a salué les efforts de réforme du Vietnam, notamment la rationalisation de l’administration et l’adoption de nouvelles résolutions économiques.

Elle a également mis en avant les progrès financiers du pays, citant le passage du Vietnam du statut de marché frontière à celui de marché émergent secondaire selon le fournisseur d’indices FTSE Russell, le développement de la notation de crédit via le décret 245, ainsi que le soutien australien à travers des initiatives conjointes avec la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement.

La coopération bilatérale s’est intensifiée au cours de l’année écoulée, illustrée par la collaboration entre l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) et la Commission d’État des valeurs mobilières du Vietnam (SSC), ainsi qu’entre les banques centrales des deux pays et l’Autorité australienne de réglementation prudentielle (APRA). L’ambassadrice a confirmé que le programme Aus4Growth continuerait d’accompagner le Vietnam dans son ambition de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045.

Lors de la session consacrée à la facilitation des investissements, Nguyên Thi Thao Linh, représentante du Département des affaires juridiques du ministère des Finances, a présenté le cadre légal vietnamien, en mettant l’accent sur les incitations, le soutien aux investisseurs et la réforme administrative.

Les deux parties ont approfondi les discussions sur les mesures visant à faciliter l’investissement, notamment l’attraction des investissements directs étrangers (IDE), en analysant les coûts, l’environnement des affaires et les politiques préférentielles en vigueur.

En conclusion, le ministère vietnamien des Finances a remercié la partie australienne pour ses contributions constructives et a appelé à maintenir des échanges réguliers afin de stimuler la croissance économique et consolider le partenariat stratégique intégral.

VNA/CVN