Le Vietnam soutient un marché intérieur de l’énergie équitable et efficace

Le Vietnam doit renforcer ses mécanismes de marché et améliorer son cadre réglementaire afin de favoriser une concurrence loyale, la transparence et une efficacité accrue dans tous les segments du secteur de l’électricité, ont déclaré des responsables et des acteurs du secteur lors d’un atelier mercredi 26 novembre à Hanoi.

Les participants ont discuté du développement d’un marché intérieur compétitif, transparent et efficace. Ils ont également examiné un rapport intitulé "Développement du secteur de l’électricité au Vietnam 2024-2025 (FEV3)", présenté par l’Autorité de régulation de l’électricité du Vietnam (ERAV), sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, et la partie australienne, dans le cadre du mémorandum d’entente relatif à la promotion du développement d’un marché de l’électricité compétitif.

Photo : VNA/CVN

Pham Nguyên Hung, directeur général de l’ERAV, a déclaré que ces dernières années avaient été marquées par des transformations majeures du paysage énergétique et qu’après plus de vingt ans de réformes, le secteur avait franchi des étapes importantes.

La troisième phase du programme FE-V vise à dresser un panorama complet et actualisé du secteur électrique vietnamien, incluant l’état d’avancement des projets de production et de réseau, le fonctionnement du marché de l’électricité et les grandes tendances régionales et mondiales. Ce rapport constitue un socle technique pour les efforts déployés par le Vietnam en vue de construire un marché de l’électricité moderne et compétitif.

Pham Nguyên Hung a souligné quatre axes prioritaires pour le secteur dans les mois à venir. Premièrement, il s’agit de finaliser les institutions et les mécanismes de marché nécessaires à la mise en place d’un marché de l’électricité compétitif et transparent. Deuxièmement, il faut attirer les investissements pour la production et le développement du réseau afin de répondre à la croissance économique et à la demande des consommateurs. Troisièmement, il est essentiel d’accélérer l’application des sciences, des technologies et de la transformation numérique à l’ensemble des processus : production, transport, distribution, exploitation du système et commercialisation de l’électricité. Enfin, il a insisté sur la nécessité d’assurer un développement sûr et durable, conciliant les intérêts de l’État, des entreprises et des consommateurs.

Il a encouragé les participants à engager des discussions pratiques et orientées vers la recherche de solutions et a réaffirmé l’engagement du ministère de l’Industrie et du Commerce à prendre en compte les recommandations issues de l’atelier lors de ses conseils au gouvernement sur les politiques et réglementations futures.

L’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird PSM, a réaffirmé le ferme engagement de l’Australie à soutenir la transition énergétique et les réformes du marché de l’électricité du Viêt Nam. Elle a souligné l’ampleur de la coopération bilatérale, notamment à travers les échanges d’experts, l’assistance technique et les activités de renforcement des capacités menées dans le cadre du protocole d’accord.

« L’Australie est fière de travailler aux côtés du Viêt Nam pour atteindre son objectif de construction d’un système énergétique durable et compétitif. Cette coopération témoigne de la solidité de notre partenariat stratégique global et de notre engagement commun en faveur d’une croissance durable et de la lutte contre le changement climatique », a-t-elle déclaré.

Elle s’est félicitée des progrès accomplis depuis la signature du protocole d’accord et a souligné que la publication du rapport FEV3 constituait une étape importante de la coopération bilatérale dans le secteur de l’électricité.

Depuis fin 2022, l’initiative « Future Electricity Vietnam » (FEV) a pris de l’ampleur grâce à la publication de rapports thématiques et à l’organisation de conférences de haut niveau. En 2024, l’Australie a continué d’apporter son soutien à l’ERAV dans l’évaluation de la transition énergétique du Viêt Nam pour la période 2024-2025. Le rapport propose une évaluation objective et factuelle et identifie des pistes pour accélérer les réformes, attirer les investissements et favoriser l’innovation.

L’année 2024 a marqué une étape importante dans les relations entre le Vietnam et l’Australie, les deux pays ayant élevé leur partenariat au rang de partenariat stratégique global, la coopération énergétique étant une priorité. Dans ce cadre, l’initiative Future Electricity Vietnam (FEV) est devenue une plateforme essentielle pour la recherche, le dialogue politique et l’assistance technique au développement du marché.

