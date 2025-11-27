Forum économique d'automne 2025

Le Vietnam promeut l'industrie manufacturière intelligente

Le 26 novembre, dans le cadre du 1 er Forum économique d'automne 2025, qui s'est tenu du 25 au 27 novembre à Hô Chi Minh-Ville, des experts et des entreprises vietnamiens et internationaux ont débattu du thème “L’industrie manufacturière intelligente et chaîne d'approvisionnement mondiale”, avec pour objectif d'identifier des modèles et des solutions pour favoriser la transformation numérique et permettre au Vietnam de s'intégrer davantage à la chaîne de valeur mondiale.

Selon les experts, le monde connaît actuellement une forte transformation liée à la quatrième révolution industrielle (4.0), où l'intelligence artificielle (IA), le Big Data et l'Internet des objets (IdO) redéfinissent en profondeur les modes de production et de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Dans ce contexte, le Vietnam, pôle manufacturier dynamique de la région, se trouve à un tournant décisif pour améliorer sa productivité, promouvoir sa transition écologique et numérique, et bâtir une chaîne d'approvisionnement plus résiliente.

Lors de cette réunion, Nguyên Van Dung, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que ces dernières années, le monde a connu des changements et un développement importants de chaînes d'approvisionnement mondiales. Cependant, suite à la pandémie de COVID-19, aux fluctuations géopolitiques et aux exigences croissantes en matière de développement durable (ESG), la chaîne d'approvisionnement mondiale se restructure profondément. De grands pays et entreprises ne recherchent plus seulement des marchés à faible coût de main-d'œuvre, mais privilégient désormais des destinations stables, durables et transparentes. Dans ce contexte, le Vietnam en général, et Hô Chi Minh-Ville en particulier, affirment leur rôle de pôles manufacturiers régionaux majeurs, forts de leur stabilité politique, de leurs abondantes ressources humaines et de leur situation géographique stratégique.

Défis à relever

Malgré de nombreux atouts, Nguyên Van Dung souligne que les défis restent considérables: l'industrie manufacturière du pays repose majoritairement sur la transformation et l'assemblage à faible valeur ajoutée ; la productivité du travail demeure limitée ; et la pression pour se conformer aux normes environnementales s'accroît. De nouveaux mécanismes, tels que le mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières (CBAM), en sont la preuve la plus flagrante : si la production n'est pas écologique, les produits vietnamiens perdront leur avantage concurrentiel.

Selon Nguyên Van Dung, ce contexte impose une nécessité urgente que "les entreprises vietnamiennes doivent innover". Il est impossible de continuer à rivaliser avec les avantages traditionnels, mais il est nécessaire d’améliorer la productivité, de maîtriser les technologies et de transformer les modèles de production pour les rendre intelligents. La production intelligente, grâce à l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, le Big Data et l’automatisation, permet d’optimiser les opérations, de réduire les coûts et de numériser la chaîne d’approvisionnement, facilitant ainsi la traçabilité. Plus important encore, c’est un outil précieux pour mesurer, contrôler et minimiser les émissions de carbone, et ainsi atteindre l’objectif d’une production verte.

Consciente de l'importance de cette tendance, Hô Chi Minh-Ville a identifié le développement de l'industrie de haute technologie, l'application des sciences et des technologies, ainsi que la promotion de l'économie verte et de l'économie numérique comme les principaux moteurs de croissance pour la période à venir. La ville est convaincue que la réalisation de cet objectif ne peut se faire seule. C'est pourquoi, dans le cadre du Forum économique d'automne 2025, le Vietnam et le Forum économique mondial (WEF) ont annoncé des activités de co-création proactives pour promouvoir l'industrie manufacturière intelligente. Il s'agit d'une étape stratégique qui témoigne de la ferme volonté du Vietnam de coopérer avec les principales organisations mondiales afin d'acquérir des connaissances, de l'expérience et les normes les plus avancées, et de les appliquer à son industrie manufacturière nationale.

Accroître la productivité

Lors de la session de débat, des experts et des représentants de multinationales ont analysé les dernières tendances en matière de gestion de la chaîne d'approvisionnement et d'industrie manufacturière intelligente, et ont partagé des enseignements internationaux sur l'intégration de la transformation numérique et de la transformation verte dans le secteur manufacturier.

Liu Zongchang, le Pdg de Foxconn Industrial Internet (Chine), a expliqué que Foxconn fonde son modèle économique sur les caractéristiques de chaque gamme de produits, en s'appuyant sur trois piliers : la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les ressources humaines et l'automatisation. Le groupe de Foxconn a intégré un système de gestion d'entrepôt synchronisé, garantissant ainsi la pérennité de ses opérations et favorisant des solutions de transformation numérique en lien direct avec ses fournisseurs. Grâce à ces efforts, la productivité et l'efficacité de la production ont progressé jusqu'à 35 %. Au Vietnam, Foxconn a notamment déployé de nombreuses solutions innovantes, contribuant à une hausse de plus de 50 % de la productivité du travail dans ses usines, à une augmentation de 80 % des bénéfices, et à une croissance des effectifs de seulement 20 %.

Liu Zongchang a affirmé que les investissements de Foxconn dans la technologie, l'automatisation et la construction d'usines, conformément à ce nouveau modèle, ont permis d'atteindre une efficacité remarquable par rapport au modèle de production traditionnel, répondant ainsi à la tendance de la production intelligente.

Liu Zongchang a toutefois souligné les trois principaux défis liés au développement des projets technologiques et à la transformation numérique : les contraintes financières, les limitations en ressources humaines et les contraintes des plateformes technologiques. Pour résoudre ses problèmes de ressources humaines, Foxconn a mis en place des programmes de formation complets dans ses usines pilotes, intégrant des outils de soutien linguistique afin de perfectionner les compétences liées à l'utilisation des nouvelles technologies. Le groupe investit au Vietnam depuis près de 20 ans et forme continuellement la main-d'œuvre locale pour répondre aux besoins d'une transformation rapide du secteur manufacturier.

Du point de vue des entreprises internationales, M. Andy Yu Shihao, vice-président senior de la chaîne d'approvisionnement internationale de Schneider Electric (Singapour), a déclaré que beaucoup d'entreprises croient encore, à tort, que le développement durable augmente les coûts.

"Cependant, à l'échelle de tout le système, le développement durable contribue en réalité à améliorer l'efficacité opérationnelle. Le fait que de nombreux gouvernements et entreprises aient annoncé un objectif de zéro émission nette démontre que cette tendance porte ses fruits", a souligné Andy Yu Shihao.

Cadre juridique

Pour multiplier ce modèle pilote, Andy Yu Shihao a indiqué que, tout d'abord, la plateforme technologique doit être suffisamment robuste pour minimiser les risques. Les entreprises doivent choisir la technologie adéquate, capable de mesurer précisément l'efficacité et de contribuer au développement économique et social. Il a également affirmé qu'“aussi moderne soit-elle, une technologie est inutile sans ressources humaines capables de l'utiliser et de l'appliquer correctement”. Par ailleurs, une infrastructure numérique de base, réutilisable à de multiples fins, et des données exactes et suffisantes pour les besoins de l'entreprise sont essentielles.

Selon Trân Anh Tu, directeur adjoint du Département de l'industrie des technologies de l'information relevant la ministère des Sciences et des Technologies, l'application des technologies 4.0 n'est plus au stade expérimental, mais constitue une nécessité concrète pour les entreprises vietnamiennes. Cependant, la majorité de ces entreprises étant des PME, elles ne peuvent se transformer radicalement du jour au lendemain et ont besoin d'une feuille de route adaptée. A son avis, l'État a pour mission de mettre en place le cadre juridique et les normes, tandis que les grandes entreprises, les instituts de recherche et les universités apportent leur soutien en matière de technologies et de solutions.

Il a précisé que le ministère des Sciences et des Technologies finalise actuellement le cadre juridique relatif aux technologies stratégiques et élabore plusieurs textes importants, tels que la loi sur la science, la technologie et l'innovation, la loi sur l'intelligence artificielle et la loi sur la transformation numérique. Ces projets de loi visent tous à développer les ressources humaines, à apporter un soutien financier aux entreprises et à renforcer le rôle du Fonds national d'innovation technologique.

M. Tu a notamment indiqué : "Le ministère des Sciences et des Technologies travaille en collaboration avec celui de l’Industrie et du Commerce à l’élaboration d’un projet de fabrication intelligente, comprenant un cadre de référence permettant aux entreprises d’évaluer leur niveau de préparation, d’identifier les lacunes et les besoins de soutien pour une transformation efficace".

De nombreuses propositions et recommandations concrètes relatives aux mécanismes, aux politiques et aux ressources ont été formulées lors de la session de discussion afin d’aider les entreprises vietnamiennes, en particulier celles de Hô Chi Minh-Ville, à accélérer leur transition vers un modèle de fabrication intelligente, contribuant ainsi à une meilleure intégration du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale.

Texte et photos : Tân Dat/CVN