Le Premier ministre préside une réunion sur la construction d'une centrale nucléaire

>> Le Premier ministre appelle à accélérer le projet de centrale nucléaire

>> Créer le Comité directeur chargé de du projet de centrale nucléaire

Photo : VNA/CVN

Lors de cette réunion, le chef du gouvernement, également président du Comité de pilotage, a souligné que le développement vert et durable demeure une préconisation du Parti et de l'État, en raison de la vulnérabilité du pays aux impacts du changement climatique, notamment l'affaissement des terres, la sécheresse et l'intrusion d'eau salée.

En outre, il a rappelé que le Vietnam vise une croissance économique d'au moins 8% en 2025, avec une expansion à deux chiffres dans les années suivantes. Il a ajouté que l'augmentation de l’échelle économique entraînera une hausse annuelle de la demande en électricité de 12 à 16%, en particulier dans les secteurs émergents tels que l'intelligence artificielle (IA), le cloud computing, l'Internet des objets (IoT) et le big data.

Le Premier ministre a affirmé que le développement des énergies vertes et durables constitue une exigence urgente, et que l'énergie nucléaire est considérée comme une solution pour répondre aux besoins du pays et s'aligner sur les tendances mondiales. Il a ainsi demandé aux membres du Comité de pilotage d’évaluer les progrès réalisés depuis la première réunion et de discuter pour élaborer un plan détaillé sur la mise en œuvre du projet de centrale nucléaire.

Ce plan devra prendre en compte plusieurs aspects fondamentaux, notamment le développement des infrastructures, les programmes de réinstallation, le transfert de technologies, la formation des ressources humaines, les sources d’investissement, les cadres politiques, les obstacles à surmonter…

Soulignant que le développement de l'énergie nucléaire est une question d’importance nationale, nécessitant des ressources humaines et intellectuelles conséquentes, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de mettre en place des groupes de travail spécialisés et de définir des objectifs précis pour la mise en œuvre du projet.

VNA/CVN