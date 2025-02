Le Vietnam se dote d’un Plan directeur de développement et d’application du nucléaire

Son objectif global d’ici 2030 est de perfectionner le système juridique, les politiques et l’agence de gestion publique sur l’énergie atomique conformément aux pratiques internationales.

Photo : VNA/CVN

Les établissements de recherche, d’application et de formation dans ce domaine seront rationalisées et disposeront d’infrastructures techniques et de ressources humaines améliorées.

Les activités d’application des rayonnements et des isotopes radioactifs seront largement et efficacement mises en œuvre dans diverses industries et secteurs, contribuant positivement à la promotion de la productivité, de la qualité et de l’efficacité de la production et des affaires, à l’amélioration de la santé publique, à la protection de l’environnement et à la garantie de la sûreté et de la sécurité nucléaires.

En outre, des efforts seront déployés pour achever et développer d’urgence l’infrastructure nucléaire nationale afin de soutenir la mise en œuvre du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân, tout en poursuivant la mise en œuvre du programme national de développement de l’énergie nucléaire.

Visions et orientations pour 2050

L’accent sera également mis sur la mise en place d’une orientation pour l’exploration, l’extraction, le traitement et l’utilisation des minerais radioactifs en adéquation avec les conditions du Vietnam.

La vision pour 2050 est que l’application des rayonnements et des isotopes radioactifs ainsi que le développement de l’énergie nucléaire apporteront des contributions significatives et efficaces au développement socio-économique, à la sécurité énergétique, à la sécurité alimentaire, à la protection de l’environnement et au développement durable, ainsi qu’à la garantie de la sûreté et de la sécurité nucléaires.

Le niveau de la science et de la technologie nucléaires, ainsi que des divers domaines d’application de l’énergie atomique, sera égal au niveau moyen des pays développés. Le Vietnam maîtrisera et deviendra progressivement autonome dans les technologies et techniques avancées, garantissant que l’application de l’énergie atomique apporte des contributions significatives aux divers secteurs socio-économiques.

Le plan directeur vise également à compléter et à développer d’ici 2030 un réseau d’établissements médicaux spécialisés en radiologie, médecine nucléaire et oncologie-radiothérapie pour servir les examens médicaux, les traitements, la recherche scientifique et la formation.

En ce qui concerne le développement et l’application des rayonnements et des isotopes dans le secteur des ressources naturelles et de l’environnement, l’objectif d’ici 2030 est de développer les applications de la technologie nucléaire pour la surveillance et la prévision météorologiques et hydrologiques ; les enquêtes de base sur les ressources en eau, la géologie et les minéraux ; la protection de l’environnement ; et l’adaptation au changement climatique. Un autre objectif est d’investir dans les infrastructures, les équipements et la formation pour développer des ressources humaines de haute qualité pour l’application des technologies des rayonnements et des isotopes dans ce domaine.

Photo : VNA/CVN

Dans le domaine de l’agriculture, d’ici 2030, les capacités de recherche et de mise en œuvre seront renforcées tandis que le pays adoptera et maîtrisera des techniques avancées d’application des rayonnements et des isotopes radioactifs dans des domaines tels que : le développement et la sélection des variétés végétales et des micro-organismes ; la protection des végétaux ; l’agronomie et la nutrition des cultures ; l’élevage, les soins vétérinaires ; l’aquaculture ; et la conservation et le traitement après récolte.

En ce qui concerne le développement des capacités en sciences et technologies nucléaires, la formation des ressources humaines et la garantie de la sûreté et de la sécurité nucléaires, l’objectif est de restructurer les fonctions, de moderniser les infrastructures techniques et de former des ressources humaines de haute qualité pour les institutions de recherche et de formation existantes afin de répondre aux exigences et aux normes pratiques en matière de recherche, de développement et d’application des sciences et technologies nucléaires dans divers secteurs.

En outre, des efforts seront déployés pour renforcer la capacité de soutien technique afin de garantir la sûreté et la sécurité nucléaires dans le développement et l’application de l’énergie atomique, ainsi que dans la mise en œuvre du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân.

VNA/CVN