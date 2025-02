Ninh Thuân

Le PM demande de lancer rapidement la construction de la centrale nucléaire

>> Le Premier ministre appelle à accélérer le projet de centrale nucléaire

>> Créer le Comité directeur chargé de du projet de centrale nucléaire

>> Le Premier ministre préside une réunion sur la construction d'une centrale nucléaire

Photo : VNA/CVN

Ce projet avait été approuvé pour investissement par la XIIe Assemblée nationale en 2009, avec deux réacteurs et une puissance de plus de 4.000 MW. Cependant, en 2016, la XIVe Assemblée nationale avait adopté une résolution suspendant temporairement le projet.

Face aux exigences du nouveau cycle de développement, fin 2024, le Comité central du Parti et l'Assemblée nationale ont examiné et convenu de redémarrer le projet. Le 10 janvier 2025, le Premier ministre a créé le Comité de pilotage pour la construction de la centrale nucléaire et a présidé sa première réunion.

Après un mois, les ministères, les autres organes compétents et la province de Ninh Thuân (au Centre) ont mis en œuvre de nombreuses tâches liées à la construction de cette première centrale nucléaire du pays.

En conclusion de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué le ministère de l'Industrie et du Commerce ainsi que les autres ministères, organes et localités pour avoir mis en œuvre d’urgence des tâches au service de sa construction. Il a également demandé de perfectionner le Comité de pilotage.

Il a ordonné aux organes compétents de perfectionner d'urgence le système juridique lié à l'énergie nucléaire, dont la révision de la loi sur l'énergie atomique, et de compléter l’ajustement du Plan national d'électricité VIII avant le 28 février 2025.

Il a demandé de construire une feuille de route afin de terminer la construction de la centrale d'ici le 31 décembre 2030, et au plus tard le 31 décembre 2031.

VNA/CVN