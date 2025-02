Pour la création du Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville

Après plus de 20 ans de gestation, le projet de construction du Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville a fait des progrès. Fort de ses atouts, ce projet suscite l'intérêt des investisseurs nationaux et internationaux. Toutefois, pour se distinguer des autres centres financiers existants, la mégapole du Sud doit élaborer une stratégie globale et adopter un modèle de développement innovant et performant.

Selon Truong Minh Huy Vu, directeur de l'Institut d'études pour le développement de Ho Chi Minh-Ville (HIDS), le modèle actuel d'un centre financier international diffère considérablement de celui envisagé par la ville il y a 20 ans, mais l'idée générale demeure : il nécessite un mécanisme de promotion et de gestion efficace.

Le représentant de l'HIDS a précisé que la ville choisirait un modèle avec une perspective appropriée et élaborerait des politiques d'accompagnement. Dans ce cadre, l'application de la technologie financière (Fintech) et de l'intelligence artificielle (IA) au Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville représente un enjeu majeur.

En effet, au Vietnam, ces technologies ont déjà été appliquées dans plusieurs domaines, tels que le mécanisme de gestion expérimental (sandbox) dans le cadre du prêt entre particuliers (P2P Lending), l'application de l'IA à l'évaluation et à la notation de crédit, ainsi que l’intégration de l'IA dans les start-up à Hô Chi Minh-Ville.

De son côté, le Professeur Trân Ngoc Tho, de l'Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville, a également souligné que la Fintech devrait transformer le paysage des centres financiers internationaux à travers le monde. Il a ainsi proposé le développement d’un Centre financier international au Vietnam, avec la mégapole du Sud comme destination idéale pour sa mise en place, en mettant d’abord l’accent sur le secteur de la Fintech.

La transformation de la ville en un centre de technologie financière (Fintech Hub) est également une recommandation partagée par de nombreux experts, dans un contexte où le marché mondial de la Fintech connaît une forte croissance, atteignant une valeur d'environ 310 milliards d'USD à la fin de 2023.

D’après Robocash Group, la Fintech au Vietnam connaît le taux de croissance le plus élevé au sein de l'ASEAN, après Singapour et devrait atteindre une valeur d’environ 18 milliards d'USD en 2024.

Le Thi Le Hang, directrice de la stratégie de SSI Securities Corporation, souligne que le marché de la Fintech est en pleine expansion et soutenu par de nombreuses applications dans les solutions financières ainsi que dans les actifs numériques. Les analystes estiment qu’en 5 à 10 ans, ce marché pourrait croître de 25 à 30 % par an, en raison de l’essor de l’IA, de l’apprentissage automatique et de l'augmentation de l'accessibilité transfrontalière.

Au Vietnam, le développement de la Fintech a été particulièrement rapide ces dernières années avec des applications telles que les paiements numériques, les portefeuilles électroniques, les prêts entre particuliers (P2P), ainsi que des courtiers numériques. Notamment, la plupart des entreprises Fintech sont concentrées à Hô Chi Minh-Ville, où l’on en compte plus de 150 en activité.

Le projet de décret Sandbox, ainsi que le développement du paiement dématérialisé au Vietnam pour la période 2021-2025, ont créé un environnement favorable au développement des startups Fintech. De plus, la coopération "mutuellement bénéfique" entre les banques et les entreprises Fintech a favorisé leur expansion.

Parallèlement, Hô Chi Minh-Ville a attiré l'attention de grands noms de l'industrie mondiale des technologies financières tels que Kohlberg Kravis Roberts, Blackstone, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), ainsi que des marques connues comme Samsung, Hyosung, Intel, Google, Amkor, Hana Micron et Synopsys.

Le rapport Global Financial Centres Index (GFCI) de septembre 2024 indique que Hô Chi Minh-Ville, dans le domaine de la Fintech, a obtenu 609 points, se classant 100/116, avec une hausse de 4 places et de 6 points par rapport au rapport précédent. Parmi les centres financiers régionaux, la ville se classe derrière Jakarta (Indonésie, 94), mais devant Manille (Philippines, 101) et Bangkok (Thaïlande, 102).

Ces données montrent que la mégapole du Sud dispose de nombreuses opportunités pour devenir un centre financier international en suivant le modèle du Fintech Hub. Toutefois, à l’échelle internationale, le marché national des Fintech en est encore à ses balbutiements, avec un cadre juridique incomplet comme principal obstacle.

Opportunités d’expérimentation

Pour concrétiser rapidement cette opportunité, le Centre financier international de Ho Chi Minh-Ville pourrait expérimenter le modèle commercial Fintech, notamment en mettant en place une plateforme d’échange pour les crypto-actifs et les crypto-monnaies, dans un contexte de forte expansion mondiale de ces dernières. Cette proposition s'aligne également avec celle du ministère du Plan et de l'Investissement, qui prévoit un projet de résolution de l'Assemblée nationale sur la construction d'un centre financier régional et international au Vietnam.

En parallèle, il s'agirait d'établir une salle des marchés spécialisée pour le centre financier. Les transactions utilisant des crypto-actifs dans ce centre devraient commencer le 1er juillet 2026.

Cette proposition bénéficie du soutien de nombreux experts économiques et financiers, car la vague technologique, notamment l'intelligence artificielle, est en pleine expansion et les services financiers dépendent de plus en plus de la technologie. L'évolution des centres financiers vers des centres technologiques, ou une symbiose avec eux, constitue un défi pour les centres existants, tout en offrant une opportunité pour l'émergence de nouveaux centres.

Croissance verte et durable

Lors d'une discussion récente, Duc Tran, directeur du Fonds d'investissement IDG Capital Vietnam Blockchain, a déclaré que lors de la mise en œuvre du modèle sandbox pour la Fintech, il serait possible de procéder de manière itérative, en ajustant progressivement les modèles. Par le passé, le marché financier vietnamien a déjà expérimenté des mécanismes de test pour les modèles de paiement et des partenariats entre entreprises locales et étrangères, tous ayant réussi.

Cependant, selon lui, le test du mécanisme Fintech au Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville doit être indépendant des systèmes financiers, bancaires et d’assurance existants. Il doit également reposer sur un écosystème juridique et environnemental clair pour permettre son déploiement tout en limitant les risques potentiels.

Les experts estiment que le cadre sandbox devrait encourager le Fintech à devenir des "bras étendus" des institutions financières traditionnelles, ce qui permettra aux autorités de régulation de mieux contrôler les flux financiers, les institutions financières ayant des systèmes de gestion des risques plus développés.

Lors du récent Forum économique mondial de Davos 55, le dirigeant municipal a affirmé que le projet du Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville contribuerait au développement de domaines tels que la Fintech et la finance verte, tout en renforçant la position de la ville sur la carte financière régionale et mondiale.

Nguyên Van Nên, secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que l'objectif de faire de la ville un centre financier international n'est pas seulement l'aspiration de la municipalité, mais aussi la détermination du Parti et de l'État du Vietnam. Le comité se concentre sur la restructuration de l’économie, la transition vers un modèle de croissance verte et durable, et s’engage résolument à développer des secteurs clés tels que l’industrie des semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et les infrastructures numériques. La ville met également en place un mécanisme pour former des ressources humaines de qualité dans ces domaines.

Actuellement, la ville finalise le dossier du Centre financier international pour le soumettre au gouvernement et à l'Assemblée nationale lors de la session de mai 2025. Les dirigeants locaux espèrent que ce centre deviendra un levier de croissance permettant à Hô Chi Minh-Ville d'accélérer son développement et de réaliser des avancées notables dans les années à venir.

Texte et photos : Quang Châu/CVN