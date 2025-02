Le Vietnam compte trois des dix aéroports à plus forte croissance Asie du Sud-Est

L’aéroport international de Phu Quôc, dans la province méridionale de Kiên Giang, a été nommé dans la liste des 10 aéroports à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est en janvier, selon Aviation A2Z, principal site Web d’actualités et d’éducation sur l’aviation en Inde.

Le début d’une nouvelle année a donné un nouvel élan à la croissance de l’aviation en Asie du Sud-Est, les aéroports de la région ayant connu une croissance significative de la capacité de sièges internationaux. Le mois de janvier a non seulement été marqué par une augmentation de la capacité globale, mais aussi par des avancées notables dans les principaux hubs et marchés secondaires.

Photo : VNA/CVN

Des centres urbains animés de Bangkok et Singapour aux destinations émergentes comme Phu Quôc, les données reflètent une région qui capitalise sur la demande croissante de voyages, l'expansion des réseaux aériens et l'amélioration de la connectivité stratégique. Avec les voyages d'affaires et de loisirs qui stimulent cette croissance, l'Asie du Sud-Est consolide son rôle de lien central dans l'aviation mondiale.

En janvier 2025, l’aéroport de Phu Quôc, qui se classait à la sixième place, a tenu la vedette avec un taux de croissance impressionnant de 185,2%, se traduisant par plus de 108.000 sièges supplémentaires.

Ce plus haut pourcentage d’augmentation du trafic parmi les aéroports d’Asie du Sud-Est reflète la popularité croissante de Phu Quôc en tant que destination tropicale, renforcée par de nouvelles lignes internationales et des expansions aériennes agressives, a noté Aviation A2Z.

Photo : VNA/CVN

En outre, l’aéroport international de Nôi Bai, à Hanoï, et l’aéroport international de Tân Son Nhât, à Hô Chi Minh-Ville, ont été placés respectivement à la septième et à la dixième place de la liste.

Selon Aviation A2Z, l’aéroport international de Nôi Bài a vu sa capacité augmenter de 15%, avec plus de 106.000 sièges supplémentaires en janvier. La connectivité croissante de la capitale avec les principaux marchés d’Asie en a fait une passerelle essentielle pour les voyageurs d’affaires et de loisirs.

De son côté, l’aéroport international de Tân Son Nhât a ajouté plus de 85.000 sièges, en hausse de 7%. La croissance économique du Vietnam et l’expansion des lignes internationales ont renforcé la capacité de l’aéroport à répondre aux besoins d’un large éventail de voyageurs.

Le Top 10 est complété par l’aéroport international de Bangkok Suvarnabhumi en Thaïlande, l’aéroport international de Kuala Lumpur en Malaisie, l’aéroport de Singapour Changi de Singapour, l’aéroport international de Bangkok Don Mueang en Thaïlande, l’aéroport international de Phuket en Thaïlande, l’aéroport international Soekarno-Hatta d’Indonésie et l’aéroport international de Denpasar-Bali en Indonésie.

VNA/CVN