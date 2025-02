Des initiatives vertes mises en lumière à Agritechnica Asia Vietnam 2025

Organisé par la Société agricole allemande (DLG), le Centre national de vulgarisation agricole et le journal "Nong Nghiep Viet Nam" (Agriculture du Vietnam), sous l'égide du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, cet événement se tient pour la première fois au Vietnam, du 12 au 14 mars, au Centre des expositions et des congrès de Saïgon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville, comme l'a annoncé le comité d'organisation le 12 février.

Peter Grothues, membre du conseil de surveillance de la DLG, a souligné la demande croissante pour l'application de technologies agricoles afin d'optimiser les processus de production face aux impacts du changement climatique.

En tant que pôle agricole majeur en Asie du Sud-Est, le Vietnam fait face à des défis considérables liés au changement climatique et nécessite des solutions technologiques pour rendre l'agriculture plus intelligente et plus efficace. Le salon Agritechnica Asia 2025 mettra l'accent sur des technologies innovantes pour la culture et la transformation de cultures clés, telles que le riz, la canne à sucre, le maïs, le café et les fruits.

Peter Grothues a ajouté que cet événement vise à présenter aux agriculteurs, entreprises et coopératives vietnamiennes les technologies les plus avancées, afin de les aider à améliorer la qualité de leur production et à évoluer vers un secteur agricole plus intelligent et respectueux de l'environnement.

Nguyên Ngoc Thach, rédacteur en chef du journal "Nông Nghiêp Viêt Nam", a souligné l'importance de la mécanisation dans la modernisation du secteur agricole, particulièrement dans le contexte où le pays cherche à garantir une production durable, efficace et à faibles émissions. Il a également évoqué le rôle central de l'autonomisation des agriculteurs à travers l'adoption de nouvelles technologies, ce qui stimulera la productivité, la qualité et la compétitivité du secteur agricole.

L'événement servira de plateforme essentielle pour les experts, chefs d'entreprise et décideurs politiques, leur permettant d'échanger des connaissances et des expériences sur le rôle croissant de la technologie dans la garantie de la sécurité alimentaire et le développement de l'agriculture durable.

Agritechnica Asia Vietnam 2025 se déroulera en parallèle avec HortEx Vietnam 2025, le salon phare de l'horticulture et de la floriculture en Asie du Sud-Est.

Plus de 200 exposants de 35 pays présenteront des solutions en agriculture de précision, technologies d'automatisation, ainsi que des innovations pour la récolte et la transformation, notamment de grandes marques comme Gleaner, GSI, Massey Ferguson et CLAAS.

