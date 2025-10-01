Renforcer la coopération entre la VNA et les organes de presse de Saint-Pétersbourg

Une délégation de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), conduite par sa directrice générale Vu Viêt Trang, a eu une séance de travail le 1 er octobre, au siège de la VNA à Hanoï, avec une délégation de l’administration de Saint-Pétersbourg (Russie), dirigée par Grigoriev Evghnhi Dmitrievic, président du Comité des affaires extérieures de la ville.

Souhaitant la bienvenue à la délégation russe, en visite au Vietnam à l’occasion du premier Forum populaire Vietnam - Russie, Vu Viêt Trang a souligné que la rencontre se tenait dans le contexte des célébrations du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, marquées par de nombreux échanges de haut niveau.

Elle a rappelé que Saint-Pétersbourg était l’une des localités russes les plus actives dans la coopération avec le Vietnam, à travers des projets significatifs tels que la commémoration de l’arrivée de Nguyên Ai Quôc (le Président Hô Chi Minh plus tard) à Petrograd en 1923 ou le Forum de la jeunesse Russie - Vietnam. La ville accueille régulièrement de grands événements internationaux auxquels participe la VNA, notamment l’Assemblée générale de l'Organisation des agences de presse d'Asie-Pacifique (OANA).

Évoquant les 80 ans de développement de la VNA, elle a exprimé sa gratitude envers les amis internationaux, en particulier l’agence de presse russe TASS, pour leur soutien constant. Elle a mis en avant l’importance des forums populaires dans le renforcement des relations, affirmant que l’affection pour la Russie demeurait profonde dans le cœur des journalistes vietnamiens.

Vu Viêt Trang a insisté sur la nécessité d’une information rapide, précise et fiable pour orienter l’opinion et contrer les fausses nouvelles. La VNA publie chaque jour un bulletin en russe et renforce sa présence numérique, tout en souhaitant développer sa coopération avec les médias de Saint-Pétersbourg afin de diffuser une information officielle auprès du public russe.

Pour sa part, Grigoriev Evghnhi Dmitrievic a reconnu le rôle essentiel de la VNA dans le domaine de l’information et de l’édition. Il a exprimé le souhait de désigner un agent spécialisé pour établir régulièrement des contacts et coordonner les échanges d'informations, tout en soulignant que l’administration de la ville de Saint-Pétersbourg est prête à coopérer et à fournir des informations à la partie vietnamienne.

Lors de la réunion, le représentant russe a également proposé d'utiliser les documents sur le parcours de 80 ans de la VNA pour les diffuser sur les chaînes de télévision et les plateformes d'information de Saint-Pétersbourg afin de présenter la vaste coopération entre la VNA et les partenaires internationaux.

La directrice générale Vu Viêt Trang a émis l'espoir que dans les temps à venir, l’administration de la ville de Saint-Pétersbourg continuerait à soutenir les reporters résidents de la VNA en Russie dans leur travail ; dans la connexion avec la presse locale et les agences de médias pour coopérer à la production de programmes sur le tourisme, la préservation culturelle, les soins de santé et la gestion urbaine ; à échanger des produits médiatiques ; à partager des expériences en matière d'archivage et de numérisation de documents ; et à participer à des expositions et des forums organisés à Saint-Pétersbourg.

L’administration de Saint-Pétersbourg a enfin souhaité que la VNA et les médias vietnamiens multiplient la couverture des activités de coopération populaire, contribuant ainsi à consolider l’amitié traditionnelle entre les deux nations.

