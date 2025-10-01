Lever sans délai les obstacles de l’administration locale à deux niveaux

Face aux difficultés persistantes dans le déploiement du modèle de l’administration locale à deux niveaux, le Premier ministre a émis le 30 septembre le télégramme officiel N°180, exigeant des mesures urgentes pour résoudre les problèmes et obstacles rencontrés.

Le document a été adressé aux ministres des Finances et de l'Intérieur, ainsi qu'aux présidents des Comités populaires des provinces et des villes du ressort central.

Malgré les efforts considérables déployés par les ministères, les agences et les localités pour mettre en œuvre ce modèle administratif, de nombreux défis subsistent. Les données révèlent que 16.009 propriétés foncières nécessitent encore un réaménagement, 299 communes manquent de véhicules, 18 communes n'ont pas encore ouvert de compte au Trésor public et 32 communes n'ont toujours pas versé les salaires d'août 2025 à leurs employés.

En outre, de nombreuses communes peinent à nommer des chefs comptables, et un total de 39 746 personnes n'ont pas encore perçu les fonds prévus dans les décrets gouvernementaux 178/2024 et 67/2025. Un retard significatif est également constaté dans la publication de nombreux décrets et circulaires relevant de la responsabilité du ministère des Finances.

Le Premier ministre a chargé le ministère des Finances d'orienter rapidement les comités populaires es provinces et des villes du ressort central, le Trésor public et les services concernés afin de nommer des chefs comptables dans les administrations communales, d'ouvrir des comptes de paiement et de garantir le décaissement des fonds dans les délais impartis, l'achèvement de ces opérations devant être achevé avant le 5 octobre.

Le ministère doit également superviser la réorganisation des bureaux et des biens publics afin d'éviter le gaspillage, fournir des véhicules aux administrations des communes, des quartiers et des zones spéciales qui en manquent encore, et finaliser les décrets et circulaires en attente conformément au calendrier.

Sur la base de ce document, le ministère des Finances, en étroite collaboration avec les agences et localités pertinentes, sera chargé de dresser un bilan de la situation et des résultats de l'exécution de ces tâches pour le soumettre au Premier ministre avant le 10 octobre 2025.

