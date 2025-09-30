Dà Nang

Typhon Bualoi : déplacement des maisons menacées d’un glissement de terrain

Des dizaines de fonctionnaires et de soldats des gardes-frontières, ainsi que les habitants de la commune frontalière de Dà Nang, ont uni leurs forces pour déplacer six maisons hors d'une zone menacée par un glissement de terrain. Cette action vise à protéger les biens et à aider les familles à retrouver rapidement un logement après les fortes pluies causées par le typhon Bualoi (typhon N°10).

Le 30 septembre, le lieutenant-colonel Nguyễn Phúc Trường, commissaire politique du poste-frontière de Ga Ry (ville de Dà Nang, Centre), a confirmé que l'unité avait mobilisé ses effectifs et coopéré avec les habitants pour déplacer six maisons du village de Pứt (commune de Hùng Sơn) hors de la zone à risque.

L'impact du typhon N°10 a provoqué plusieurs glissements de terrain dans la zone résidentielle de Pứt, menaçant l'effondrement de plusieurs habitations.

Face à cette situation, dans la matinée du 30 septembre, la station frontalière de Ga Ry a déployé 20 officiers et soldats qui, en collaboration avec les autorités locales et les habitants, ont déplacé les six maisons dans leur intégralité vers un emplacement sûr, sans les démonter.

Cette méthode a permis de réduire le temps d'intervention, de limiter les dommages matériels et de faciliter la réinstallation rapide des familles après la tempête.

Le Comité populaire de la commune de Hùng Sơn a indiqué que les récentes pluies et tempêtes ont provoqué des glissements de terrain, affectant directement 10 foyers dans les villages de Ga’nil et Pứt, ensevelissant plus de 0,7 ha de terres agricoles dans le village de Ki’noonh et causant la mort de 5 vaches et d'un buffle.

Au niveau de l'école primaire du village de Pứt, la pente a été fortement érodée. Plusieurs barrages en amont ont été endommagés, privant des centaines de foyers d'eau potable.

La commune compte actuellement plus de 35 points de glissement de terrain sur les routes reliant les villages, ce qui a entraîné des coupures et de grandes difficultés de circulation.

De nombreuses zones de réinstallation dans les villages de Ga’nil, Pứt, G’lao, Ating... ont également été touchées par des éboulements de terre et de pierres. En plus du déplacement des maisons, les autorités ont porté assistance à un citoyen lao gravement malade, qui séjournait dans le village d'Atu 2 (commune de Hùng Sơn).

Les soldats ont utilisé des hamacs pour transporter cette personne jusqu'au poste-frontière secondaire de Tây Giang, où les formalités de sortie et d'entrée ont été accomplies, lui permettant de retourner chez elle pour recevoir des soins.

