Les responsables locaux tolérant des infractions de pêche INN seront sanctionnés

Lors de la 15ᵉ réunion du Comité national de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), tenue en ligne le 30 septembre, avec 21 villes et provinces côtières, le Premier ministre Pham Minh Chinh a averti le 30 septembre que les responsables des Comités du Parti et des autorités locales seraient sanctionnés s’ils laissaient se produire des infractions liées à la pêche INN.

Le chef du gouvernement a fixé un délai au 5 octobre 2025 pour mettre fin aux violations liées à la perte de connexion des systèmes de surveillance des navires (VMS). Il a en outre exigé qu’à l’horizon de novembre 2025, le pays mette un terme définitif à la pêche INN.

Selon les rapports présentés à la réunion, les ministères et localités ont intensifié le contrôle des activités de pêche, sanctionné les navires en infraction, numérisé les données des bateaux et de leurs activités, renforcé la traçabilité des produits de la mer et soutenu la reconversion professionnelle des pêcheurs. Les préparatifs pour accueillir une mission d’inspection de la Commission européenne (CE) ont également été évoqués.

Saluant les efforts déployés, le Premier ministre a toutefois souligné que de nombreuses lacunes subsistaient, notamment dans la gestion et la sanction des navires perdant le signal VMS, franchissant les limites autorisées en mer ou opérant dans les eaux étrangères. Il a demandé un contrôle rigoureux de tous les navires de pêche, l’interdiction stricte d’opérer pour ceux dépourvus de licence et la confiscation des permis en cas d’infractions.

Le Premier ministre a chargé le ministère de la Justice de réviser rapidement les sanctions administratives afin d’accroître leur effet dissuasif, et les ministères concernés d’élaborer des programmes de reconversion pour les pêcheurs, avec un passage progressif de la pêche à l’aquaculture.

Le ministère de la Défense devra surveiller étroitement les navires franchissant les postes frontaliers maritimes, tandis que Viettel et VNPT sont appelés à accélérer la numérisation complète du système de gestion de la pêche, interconnecté avec les bases de données nationales, pour garantir une transparence totale.

Le Premier ministre a également demandé au ministère des Affaires étrangères de fournir, d’ici le 10 octobre, les informations détaillées sur les navires et pêcheurs arrêtés à l’étranger, et d’envoyer des délégations pour des pays voisins comme la Malaisie, l’Indonésie pour renforcer la coopération.

Enfin, les présidents des Comités populaires des villes et provinces côtières sont tenus d’allouer suffisamment de ressources, d’appliquer rigoureusement les mesures anti-INN, de transmettre chaque semaine des rapports complets au gouvernement et de sanctionner systématiquement toutes les infractions, y compris par voie pénale si nécessaire, afin d’assurer un effet dissuasif durable.

