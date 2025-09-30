Typhon Bualoi : le Premier ministre ordonne un rétablissement urgent à Ninh Binh

Dans la soirée du 30 septembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu dans les communes côtières de Ninh Binh, gravement touchées par le typhon N°10 (Bualoi), afin d’inspecter la situation et de donner des instructions urgentes pour remédier aux dégâts.

Le typhon et les tornades ont provoqué de lourdes pertes : 9 morts, 50 blessés, 21 maisons effondrées, plus de 1.180 autres endommagées, des écoles et centres de santé détruits, 205 poteaux électriques brisés et des centaines d’hectares de cultures et d’aquaculture submergés. À la commune de Quy Nhat, une tornade a causé quatre décès, dont un couple, et plusieurs blessés.

Le Premier ministre a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a souligné que les autorités provinciales devaient veiller à l’hébergement, à l’alimentation et aux soins médicaux, tout en réparant rapidement les maisons et les écoles pour stabiliser la vie des habitants. Il a insisté sur le principe : "Personne ne doit manquer de nourriture, d’abri ou de soins".

Inspectant les brèches de la digue maritime Hai Thinh III, il a salué la réaction rapide de Ninh Binh, la mobilisation de l’armée, des jeunes, des femmes et des habitants pour protéger la digue et évacuer 2.000 familles en sécurité. Il a demandé d’élaborer des solutions durables, y compris des projets de remblaiement, afin de renforcer la protection côtière.

Le Premier ministre a réaffirmé la détermination du gouvernement à accompagner Ninh Binh et les localités touchées par le typhon Bualoi pour surmonter les conséquences du typhon et rétablir rapidement la vie normale.

