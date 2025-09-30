Typhon Bouloi

Le permanent du Secrétariat, Trân Câm Tu, rend visite aux sinistrés de Hà Tĩnh

Le permanent du Secrétariat Trân Câm Tu, accompagné d’une délégation du Comité central du Parti, s’est rendu le 30 septembre à Hà Tinh pour encourager la population locale dans ses efforts de relèvement après le passage du typhon N°10 (Boualoi).

Dans la province, le typhon a provoqué la mort d’une personne et blessé 15 autres. Plus de 84.500 habitations ainsi que de nombreuses infrastructures scolaires, sanitaires et ouvrages auxiliaires ont été endommagés. Les réseaux d’électricité, de télécommunications et d’eau potable ont subi de lourdes perturbations. Dans le secteur agricole, 1.552 ha de cultures ont été détruits et des milliers de volailles ont péri.

Dans la zone économique de Vung Ang, un entrepôt de charbon de la centrale thermique Vung Ang 2 s’est effondré sur une surface de 50.000 m². Les pertes matérielles totales sont estimées à plus de 6.000 milliards de dôngs (plus de 227 millions de dollars).

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, Trân Câm Tu a adressé ses condoléances et sa solidarité aux autorités et à la population de Hà Tinh face aux pertes humaines et matérielles. Il a salué la mobilisation rapide et responsable de l’ensemble du système politique et des habitants dans la prévention et la réduction des dégâts causés par le typhon.

Il a demandé de concentrer tous les efforts sur le relèvement rapide, en plaçant la sécurité de la population comme priorité absolue, en stabilisant la vie quotidien et en reprenant les activités économiques et productives. Il a également insisté sur l’importance de l’hygiène environnementale et de la prévention épidémique après les inondations, ainsi que sur la réparation urgente des systèmes de digues, d’électricité, de routes, d’écoles et de centres de santé pour éviter toute rupture de services essentiels.

À cette occasion, Trân Câm Tu a remis les aides du Parti et de l’État. Hà Thi Nga, vice-présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ainsi que des représentants d’entreprises et donateurs, ont également apporté leur soutien financier.

Au total, Hà Tinh a reçu 8,7 milliards de dôngs pour faire face aux conséquences du typhon N°10.

